Зізнання Катерини Кухар і хвороба Дмитра Кадная: всі подробиці восьмого ефіру «Танців з зірками»

Відбувся восьмий прямий ефір танцювального шоу «Танці з зірками» («1+1»). Всі пари перетворилися в тріо — до них приєдналися улюблені танцівники і зірки минулих сезонів. Танцюристи не тільки поставили на цьому тижні своїм парам танець, а й вийшли разом з ними на паркет.

Недільне шоу відкрили судді із загальним танцем.

До парі Ольги Харлан і Дмитра Дікусара приєдналася гімнастка Ганна Різатдінова, яка в «Танцях з зірками-3» дійшла до фіналу.

- Проект змінює моє життя, — зізналася Ольга. — Він допомагає мені себе любити. Я вже отримую задоволення.

Тріо виконало румбу. Анна Різатдінова зізналася, що завжди мріяла станцювати з Дікусаром. На паркеті він перетворився в агента 007. До речі, в день ефіру у Дмитра був день народження.

- Я сиджу і потею, — несподівано зізнався Макс Чмерковський. — Це була шалена румба. Прекрасний початок ефіру!

- Мені хотілося побачити більше роботи стегнами, — зауважив Влад Яма.

У залі учасників підтримувала жінка Макса Чмерковського, яка прилетіла з Америки.

Вели балкон актори «Жіночого кварталу» Володимир Шумко, Ірина Сопонару і Анастасія Оруджова. Через травму ноги Настя змушена була покинути шоу на початку цього сезону.

Судді поставили парі 25 балів.

Разом з MELOVIN і Лізою Русиною на паркет вийшла Ілона Гвоздьова. Відомо, що у пари виник конфлікт через різких коментарів хореографа під час її суддівства на п'ятому ефірі. Ілона зазначила, що Ліза недостатньо універсальна танцівниця, через що і запросила її на танцювальний баттл в сучасному стилі «High Heels».

Меловін зізнався, що за час проекту схуд на вісім кілограмів.

- Я критикувала, а тепер буду допомагати, — сказала Ілона. — Нехай це провокація, але я прийшла, щоб пара завоювала високий бал. Доведу всім, що Мел — танцівник.

- Хочу забрати кубок, щоб він стояв у мене вдома, — зізнався артист.

Тріо виконало пасодобль.

- Радію вашої фізичної підготовки, — визнала Катерина Кухар. — Я рада бачити Ілону Гвоздьову!

- Після минулого ефіру, думав, ти просядешь, — сказав Чмерковський. — Але ти показав зростання!

Судді поставили парі 21 бал.

До пари Олександри Зарицької і Юрія Мєшкова приєднався Олександр Прохоров. До речі, саме з ним співачка починала танцювати. Зарицька зізналася, що схудла на 16 кілограмів.

- Між нами з Юрою більше, ніж танець, — загадково сказала Зарицька. Кажуть, між молодими людьми спалахнули романтичні почуття.

Тріо танцювало контемп.

- Було легко, яскраво, динамічно, — захопився Чмерковський.

- Видно, що ви тренуєтеся більше інших, — визнала Кухар. — Я повірила в історію вашого кохання! Може, я така чутлива, тому при надії…

Всі завмерли від цієї несподіваної інформації!

За танець пара отримала 25 балів.

Артур Логай в спокусливому образі продемонстрував фристайл разом з Ганною Кареліною і Яною Цибульською. Відомо, що Яна покинула шоу в другому ефірі.

- Мені хочеться додати в пару Артура трохи перчинки, — сказала Яна. — Наш танець буде про таємні бажання.

- У танцях я готовий до всього, — зізнався Артур.

- Це було дуже фривольно, — сказала Кухар після номера. — Але при цьому естетично і технічно!

- Пристрасть до танцю Артура заслуговує оплесків, — визнав Макс.

Судді поставили парі 28 балів.

До парі Кості Войтенка і Роклосани Маланчук приєднався танцівник Макс Єжов. Підтримувала тріо Оля Фреймут. Перед самим виходом на паркет Войтенко пошкодив спину, але все ж зміг танцювати.

- Кожен ефір я доводжу, що можу бути різним, — сказав Костя. — У такій фізичній формі я давно не був!

Для фрістайлу Костя приміряв жіночий образ.

- Вам дуже йде цей образ, — визнала Катерина Кухар після виступу. — Побачила вас претендентом на перемогу.

- Технічно було дуже, — захопився Влад і його підтримав Макс.

Судді поставили парі 26 балів.

Макс Леонов, який минулого тижня потрапив в аварію і пропустив сьомий ефір, повернувся на паркет. Разом з Євгенією Власовою і Дмитром Жуком вони станцювали пристрасну румбу.

- Танці — найкраще, що могло бути в моєму житті, — зізналася Євгенія. — Я тепер відчуваю силу в своєму тілі. Нікому не розповідала, але був час, коли я займалася стрип-денсом. Хочу надихнути всіх дівчат, яким за сорок років, що потрібно себе любити.

- Спасибі, за велику кількість складних танцювальних кроків, — сказав Макс.

- Женя, ви були дуже гарячою кішечкою, — заявила Катерина. — У вас була жага перемоги!

- Мені хочеться більше твого соло, — зізнався Влад.

- Ти не правий! — вигукнула Катерина.

- Це твої проблеми, — парирував Яма.

- Ти сьогодні дуже невихований, — образилася Кухар.

Судді поставили парі 25балів.

Стало відомо, що до пари Дмитра Кадная та Аліни Лі на початку тижня приєдналася Аделіна Делі. Але артист захворів коронавірусів і тренування були припинені.

Дмитро вийшов на зв'язок по скайпу в прямому ефірі.

- Ми готували приголомшливий номер і я сподіваюся, що на наступному тижні вже вийду на паркет, — сказав Дмитро.

Лідером ефіру стала пара Артура Логая, а у MELOVIN — найнижчий бал.

Перед оголошенням результатів глядацького голосування на паркеті з новим хітом виступив Дантес. Співак пообіцяв, що в наступному сезоні вийде на паркет.

У зоні ризику опинилися пари: Євгенія Власова і Макс Леонов, Артур Логай і Ганна Кареліна. Їм довелося танцювати пасодобль «за життя».

Макс Чмерковський і Катерина Кухар віддали свої голоси Артуру Логаю і Ганні Кареліній.

- Ви боролися до останньої хвилини, — сказав Влад, звертаючись до Власової. — Але мій голос — за Артура.

- Я сподівалася дійти до фіналу, — зізналася, прощаючись, Євгенія Власова. — Я пройшла тут величезну життєву школу і буду психологічно сильніше. Тут я перемагала з першого ефіру. Не очікувала, що так багато зможу зробити. Все було дуже круто!

- Я пишаюся тобою! — сказав Макс Леонов, звертаючись до Євгенії.

Нагадаємо, післи сьомого етеру проєкт покинули Стас Горуна та Даніелла Преап.

Один з лідерів проєкту соліст групи KADNAY Дмитро Каднай в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів, що давно мріяв потрапити в це шоу.

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