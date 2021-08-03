Новим учасником шоу «Танці з зірками» став відомий музикант

Відомо, що 5 вересня на телеканалі «1+1» відбудеться прем’єра п’ятого сезону танцювального шоу «Танці з зірками». А поки що триває традиційний зірковий челлендж, в якому учасники нового сезону кидають один одному виклик із запрошенням на танцювальний паркет шоу.

Свою участь в проєкті підтвердив актор Костянтин Войтенко та кинув виклик фронтмену гурту KADNAY Дмитру Каднаю. Співак також прийняв челлендж, опублікувавши на своїй сторінці у соціальних мережах гумористичне відео у стилі боллівудських фільмів, у якому він рятує телефон із повідомленням про виклик від потопання у річці.

— Я обожнюю танцювати та щасливий, що став новим учасником «Танців з зірками», — коментує Дмитро. - Частіше за все рухи мого тіла непрофесійні і продиктовані відчуттям музики та внутрішнім бажанням через тіло передавати емоції. Чи вдасться їх вмістити в конкретні рамки і правила бального танцю? Складно, але можливо. Я в заряді. Побачимось на паркеті.

Дмитро Каднай зізнався, що обожнює танцювати

Дмитро передав челлендж співачці Євгенії Власовій, яка повернулася на сцену у минулому сезоні шоу «Голос країни». Чи прийме вона челлендж та чи стане новою учасницею шоу «Танці з зірками», стане відомо вже незабаром.

Нагадаємо, героями нового сезону вже стали: співачка Джамала, учасник гурту «Танок на майдані Конґо» Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко. Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський, який стане новим суддею шоу «Танці з зірками».

Креативний продюсер сезону — Олена Коляденко, головний хореограф — Олена Шоптенко. Вже незабаром стане відомо, хто з танцюристів вийде на паркет у цьому сезоні.

Фото: instagram.com

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