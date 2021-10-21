Ілона Гвоздьова потрапила в аварію

Відома танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка викликала обурення своїми суворими зауваженнями до учасників «Танців із зірками», потрапила в аварію. Про це вона сама розповіла в Інстаграм. За словами Ілони, в її автомобіль врізався ззаду інший учасник руху. Люди в аварії не постраждали. Передбачуваний винуватець ДТП розбив бампер і капот, на авто Ілони — лише незначні подряпини.

Танцівниця не стала робити з цієї події трагедію. Каже, головне — люди всі живі і неушкоджені.

«Всі живі і здорові. І це найголовніше. Залізо можна полагодити. Але дистанції треба дотримуватися!», — підкреслила Ілона.

Нагадаємо, дорогий кросовер «Мерседес» Ілоні Гвоздьовій подарував її чоловік після перемоги в «Танцях із зірками». Тоді вона отримала кубок в парі з Ігорем Ласточкіним.

У новому сезоні «Танців» Ілона з'явилася в якості судді. Вона розкритикувала виступ MELOVIN і його партнерки. Співак зухвало відповів їй в інтерв'ю, сказавши «так хто вона така?».

Варто відзначити, що критика Ілони після останнього ефіру стала набагато м'якшою.

Раніше в аварію потрапив учасник «Танців із зірками», партнер Євгенії Власової Макс Леонов. Він отримав черепно-мозкову травму і опинився в клініці, через що не зміг вийти на паркет.

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