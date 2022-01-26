«Буде не до сміху»: новий «холостяк» Топольський заінтригував фанатів

Новий сезон шоу «Холостяк» обіцяє бути сповненим позитиву. Головний герой — Алекс Топольський — багато говорить про користь усмішок, заповнює сторінку в Instagram усміхненими фотографіями. Майбутні глядачі шоу переважно схвалюють такий підхід, хоча й серед публіки трапляються різні думки.

Під час зйомок шоу Алекс ділився результатами наукових досліджень про цілющі здатності посмішки. «Одна посмішка стимулює так само, як і отримання 25 тисяч доларів готівкою», — захоплювався він. Простою констатацією факту Топольський не обмежився і втілює отримані знання у життя.

«Усміхаюся тобі, людино. І хоч я тебе не знаю, все одно усміхаюся. Любов рятує світ, чи не так? — підписав своє чергове фото Алекс.

Американська посмішка — «фішка» нового «Холостяка» — глядачам здебільшого сподобалася. Але не обійшлося без критичних зауважень.

Ведучий шоу Григорій Решетник раніше розповідав, що новий заморський холостяк пробує себе на акторській ниві. Топольський підтвердив, що в деякі моменти життя він дійсно знаходить у собі актора: «Я сказав собі наступні слова: «А що, якщо я проживатиму своє життя, ніби я герой свого власного кіно, і саме зараз це кіно почнеться. Почну жити, ніби за мною ходить знімальна група та знімає кожен мій крок».

Фото holostyakstb/Instagram

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