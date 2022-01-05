«Погодився врятувати від насилля та нетверезих обранців»: перший український «холостяк» Чмерковський назвав головний аргумент продюсерів

Хореограф Максим Чмерковський, з якого розпочиналося в Україні романтичне шоу «Холостяк», вважає помилкою свою участь у проекті. В інтерв'ю Маші Єфросініній Чмерковський зізнався, що продюсери зуміли його вмовити — знайшли аргументи, проти яких не посперечаєшся.

«Мене вмовили. Сказали дуже правильні речі. Ще до того, як вони договорили, я вже був готовий брати участь», — згадує Максим свою розмову із продюсерами.

«Вони сказали: в Україні є проблема — велика кількість дівчат на середнього чоловіка. Чоловіки цим користуються. Можуть дозволити собі підняти руку, напитися. Мені так представили Україну. Від мене хотіли, щоб я був чоловіком, який подає приклад, що все може інакше… Це було пряме влучення», — зізнався Чмерковський.

Саме з таким настроєм Макс Чмерковський приїхав на проект і практично одразу зрозумів, що реальність відрізняється від того, що йому розповідали продюсери. «Я відразу зрозумів, що це була величезна помилка. Я не продумав той факт, що я не той, хто вибирає з жінок. З одного боку, я повинен був бути принцем на коні з шаблею, з іншого — переді мною двадцять п'ять людей, а я тицяю пальцем: ти — «так», ти — «ні», — згадує колишній «Холостяк».

«Церемонії троянд — це було жахливо. Дівчина чомусь закохалася в мене, а ми з нею зустрічалися півтори хвилини… Я поїхав і хотів просто все забути», — підсумував Чмерковський.

Нагадаємо, 2021 року Максим Чмерковський знову з'явився на ТБ, ставши суддею «Танців із зірками». Хореограф зізнається, що йому заважає популярність, яку він отримав, коли був героєм шоу «Холостяк».

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