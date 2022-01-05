27.32 / 27.56 30.71 / 31.11
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Погодився врятувати від насилля та нетверезих обранців»: перший український «холостяк» Чмерковський назвав головний аргумент продюсерів

19:44 5 січня 2022
чмерковський

Хореограф Максим Чмерковський, з якого розпочиналося в Україні романтичне шоу «Холостяк», вважає помилкою свою участь у проекті. В інтерв'ю Маші Єфросініній Чмерковський зізнався, що продюсери зуміли його вмовити — знайшли аргументи, проти яких не посперечаєшся.

«Мене вмовили. Сказали дуже правильні речі. Ще до того, як вони договорили, я вже був готовий брати участь», — згадує Максим свою розмову із продюсерами.

«Вони сказали: в Україні є проблема — велика кількість дівчат на середнього чоловіка. Чоловіки цим користуються. Можуть дозволити собі підняти руку, напитися. Мені так представили Україну. Від мене хотіли, щоб я був чоловіком, який подає приклад, що все може інакше… Це було пряме влучення», — зізнався Чмерковський.

Саме з таким настроєм Макс Чмерковський приїхав на проект і практично одразу зрозумів, що реальність відрізняється від того, що йому розповідали продюсери. «Я відразу зрозумів, що це була величезна помилка. Я не продумав той факт, що я не той, хто вибирає з жінок. З одного боку, я повинен був бути принцем на коні з шаблею, з іншого — переді мною двадцять п'ять людей, а я тицяю пальцем: ти — «так», ти — «ні», — згадує колишній «Холостяк».

«Церемонії троянд — це було жахливо. Дівчина чомусь закохалася в мене, а ми з нею зустрічалися півтори хвилини… Я поїхав і хотів просто все забути», — підсумував Чмерковський.

Нагадаємо, 2021 року Максим Чмерковський знову з'явився на ТБ, ставши суддею «Танців із зірками». Хореограф зізнається, що йому заважає популярність, яку він отримав, коли був героєм шоу «Холостяк».

14

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.