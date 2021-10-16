«Чуєш, ти»: суддя «Танців з зірками» Чмерковський пожалівся на хамську поведінку фанатів

Суддя шоу «Танці з зірками» Максим Чмерковський уникає фанатів та неоднозначно ставиться до слави. Популярність, яку він отримав, коли був героєм українського шоу «Холостяк», йому заважає.

Ставши відомим на телебаченні, Максим Чмерковський некомфортно почувається в громадських місцях.

За його словами, він намагається уникати публічності, червоніє, відчуває себе незручно. Він намагається жити приватним життям й мати вузьке коло спілкування. А люди часто неадекватно реагують на героїв якихось телевізійних шоу. Буває і хамська поведінка.

Чмерковський уточнив, що бували випадки, коли глядачі не знали, як звуть танцівника та зверталися до нього: «Чуєш, ти» або підсвистували.

При цьому хореограф зазначив, що ніколи не відмовляє фанатам у спільних фото.

Нагадаємо, кілька днів тому відбувся шостий прямий ефір танцювального шоу «Танці з зірками». Боротьбу за перемогу продовжили десять пар. Вечір був присвячений кумирам, людям, які надихають та підтримують зіркових учасників.

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