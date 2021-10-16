26.27 / 26.47 30.25 / 30.59
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Чуєш, ти»: суддя «Танців з зірками» Чмерковський пожалівся на хамську поведінку фанатів

14:52 16 жовтня 2021
Чмерковський

Суддя шоу «Танці з зірками» Максим Чмерковський уникає фанатів та неоднозначно ставиться до слави. Популярність, яку він отримав, коли був героєм українського шоу «Холостяк», йому заважає.

Ставши відомим на телебаченні, Максим Чмерковський некомфортно почувається в громадських місцях.

За його словами, він намагається уникати публічності, червоніє, відчуває себе незручно. Він намагається жити приватним життям й мати вузьке коло спілкування. А люди часто неадекватно реагують на героїв якихось телевізійних шоу. Буває і хамська поведінка.

Чмерковський уточнив, що бували випадки, коли глядачі не знали, як звуть танцівника та зверталися до нього: «Чуєш, ти» або підсвистували.

При цьому хореограф зазначив, що ніколи не відмовляє фанатам у спільних фото.

Нагадаємо, кілька днів тому відбувся шостий прямий ефір танцювального шоу «Танці з зірками». Боротьбу за перемогу продовжили десять пар. Вечір був присвячений кумирам, людям, які надихають та підтримують зіркових учасників.

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Перерахунок пенсії: деяким українцям можуть зменшити виплати

газ

За газ можна платити менше: українцям розповіли, як уникнути «приписування» облгазом зайвих кубометрів

гроші

7 тисяч пенсії: кого стосується та які умови потрібно виконати

Деонтей Уайлдер

«Показав себе королем спорту»: Уайлдер вперше висловився після вбивчого нокауту від Ф'юрі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.