«У Злати знову розривається серце»: «холостячка» Огнєвіч несподівано засвітилася в компанії Шевченка та Тарапати

Схоже, «терапія», яку пройшла співачка Злата Огнєвіч під час шопінгу зі своєю сестрою, дала свій ефект: вже наприкінці минулого тижня, 25 грудня, вона з'явилася на фіналі проекту «Україна має талант».

До того ж на подив багатьох шанувальників, вона була не одна, а у компанії добре відомих по «Холостячці 2» людей. Про це Злата сама розповіла у своєму Instagram.

«У мене сьогодні найкраща компанія! Максим Тарапата та Діма Шевченко. Дівчатка, не заздріть мені!» — заявила вона, показавши своїх супутників.

Але якщо присутність Максима не здивувала шанувальників Злати — багато хто вважає, що пара має шанс продовжити стосунки, то присутність тренера та підприємця Дмитра Шевченка всіх дуже здивувала.

«У мене два фаворити — Діма або Мишко. У мене серце розривається!» — прокоментувала Злата, описуючи те, що відбувається на сцені конкурсу «Україна має талант».

«А у Злати розривається серце… Знову! Десь я вже це чув» , — прокоментував зі сміхом Тарапата, маючи на увазі її «болісний вибір» у фіналі шоу.

Також за кадром було чутно і сміх Дмитра Шевченка. Не могла стримати посмішки і сама Злата.

Схоже, що між трійцею збереглися добрі стосунки, і можна припустити, що з кимось із них Огнєвіч таки зможе порозумітися.

Раніше учасник «Холостячки 2» бізнесмен Максим Тарапата зізнавався, що прийшов на проект у пошуках другої половинки. За його словами, образ ідеальної коханої останніми рокамиу нього сильно змінився.

Фото Злати Огнєвіч із соціальних мереж

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