Учасник «Холостячки 2» бізнесмен Максим Тарапата, який допоміг Златі Огнєвич у скрутний для неї момент, зізнався, що прийшов на проект у пошуках другої половинки.

За його словами, його образ ідеальної коханої в останні роки сильно змінився — якщо на початковому етапі це була красива особистість, що відбулася, і чиї інтереси пов'язані з Китаєм (Макс теж має там бізнес. — Авт.), то зустрівши саме таку, він зрозумів, що помилявся.

«Я формував для себе портрет кілька років тому, у мене були конкретні критерії: красива, цікава, реалізована, пов'язана з Китаєм. І в якийсь момент я зустрів таку, але зрозумів, що це так не працює. І я не розумів: все, що є — в тобі, а воно не торкає! І що з цим робити? І я зрозумів, що весь цей список ніколи не працює! Ми декларуємо одні речі, а закохуємося в інших. почуття гумору, сексуальності», — розповів Тарапата Олександру Суворову у YouTube-програмі «Чоловіки говорять».

За його словами, зараз він так само вірить у кохання, але вважає, що на якомусь етапі до почуттів потрібно додавати розум.

«Мені подобаються обтягуючі сукні, що підкреслюють фігуру. Дуже відкрите декольте — це привабливо, але не завжди підкуповує», — несподівано зізнався Тарапата, додавши, що в нього самого — маса недоліків: недовірливість, схильність до самокопання або навіть знецінення себе.

А тим часом Злата Огнєвич записала саундтрек до телесеріалу «Кава з Кардамоном», у якому зіграв один із учасників «Холостячки» Дмитро Шевченко .

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