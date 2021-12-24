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«Ненавиджу олів'є та оселедець під шубою»: Злата Огнєвіч зізналася, що готує на Новий рік

13:57 24 грудня 2021
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, якій розбив серце переможець «Холостячки» Андрій Задворний, відпустила ситуацію, позбавилася від старих речей та з гарним настроєм готується зустрічати Новий рік. Традиційно у святкову ніч вона працюватиме, а потім проведе час із сім'єю.

«Артисти звикли давати концерти у свята — ми живемо за це ще досить довго, тому, думаю, не скоро зможу собі дозволити відмовитися від такого заробітку. Але це не проблема, адже на концерти можна брати із собою сім'ю — у майбутньому так і робитиму», — розповіла Злата Огнєвіч за лаштунками шоу «Новорічна МАСКА».

Співачка зізналася, що вона не з тих господарок, хто добу стоїть біля плити, готуючи різні страви на новорічний стіл. Вона віддає перевагу легким, не калорійним закускам і салатам, фруктам, а на основну страву віддає перевагу замість м'яса рибі і морепродуктам. Традиційних салатів із майонезом на її столі точно не буде.

«Ненавиджу традиційні страви, як то олів'є чи оселедець під шубою. Не люблю їх із дитинства. Я віддаю перевагу легшим стравам. Можу замовити чи приготувати своїми руками. Це можуть бути лазання, салат з морепродуктами, легкі закуски з авокадо та рибкою — все! Навіщо морочитися, якщо можна просто насолоджуватися атмосферою та святкувати. Я точно не з тих людей, хто стоятиме на кухні 12 годин — де потім взяти сили на свято? Я краще все замовлю та полегшу собі життя», — розповіла Злата Огнєвіч каналу «Україна».

Нагадаємо, після участі в «Холостячці» Злата Огнєвіч все ж таки залишилася одна. Доля звела її знову з Дмитром Шевченком на зйомках фільму «Кава з кардамоном». А Максим Тарапата став для співачки лише другом. Нині серце співачки вільне, а пережити душевні травми їй допомагають рідна сестра та батьки.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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