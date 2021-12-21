Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

Вибравши у фіналі романтичного реаліті «Холостячка» Андрія Задворного, Злата Огнєвіч, як виявилося згодом, припустилася помилки.

Через півтора місяця стосунків пара розпалася з ініціативи Андрія, який нібито не повірив у почуття Злати та розлюбив її.

Через неправильний вибір Злати постраждав і ще один учасник фіналу Дмитро Шевченко, який прийшов у шоу з метою створити сім'ю та по-справжньому закохався в Огнєвіч.

На жаль, «поїзд пішов», і Злата та Діма втратили, можливо, єдиний шанс бути разом.

Але, як виявилось, доля звела їх знову: у серіалі «Кава з Кардамоном» Дмитро зіграв одну з ролей, про що написав в Instagram. Разом з ним у серіалі знялися Павло Делонг, Тарас Цимбалюк, Павло Костіцин, Віталій Ажнов та багато інших.

А Злата Огнєвіч, своєю чергою, записала до проєкту саундтрек.

"Щаслива бути частиною красивої історії та головного саундтреку "Що б там не сталося", - написала вона у своєму акаунті.

Волею випадку Дмитро та Злата знову опинилися разом. Можливо, доля дала парі ще один шанс?

Тим часом переможець проєкту Андрій Задворний повідомив про кризу в особистому житті та необхідність перезавантаження.

Ще один учасник шоу «Холостячка» Роман Свечкоренко нещодавно потрапив у неприємний інцидент і опинився у поліції. Відомо також, що чоловік зламав руку.



Фото із соцмереж Огнєвіч та Шевченка

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