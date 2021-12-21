27.13 / 27.34 30.49 / 30.88
Київ: -10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

10:32 21 грудня 2021
Огневич

Вибравши у фіналі романтичного реаліті «Холостячка» Андрія Задворного, Злата Огнєвіч, як виявилося згодом, припустилася помилки.

Через півтора місяця стосунків пара розпалася з ініціативи Андрія, який нібито не повірив у почуття Злати та розлюбив її.

Через неправильний вибір Злати постраждав і ще один учасник фіналу Дмитро Шевченко, який прийшов у шоу з метою створити сім'ю та по-справжньому закохався в Огнєвіч.

На жаль, «поїзд пішов», і Злата та Діма втратили, можливо, єдиний шанс бути разом.

Але, як виявилось, доля звела їх знову: у серіалі «Кава з Кардамоном» Дмитро зіграв одну з ролей, про що написав в Instagram. Разом з ним у серіалі знялися Павло Делонг, Тарас Цимбалюк, Павло Костіцин, Віталій Ажнов та багато інших.


А Злата Огнєвіч, своєю чергою, записала до проєкту саундтрек.

"Щаслива бути частиною красивої історії та головного саундтреку "Що б там не сталося", - написала вона у своєму акаунті.

Волею випадку Дмитро та Злата знову опинилися разом. Можливо, доля дала парі ще один шанс?

Тим часом переможець проєкту Андрій Задворний повідомив про кризу в особистому житті та необхідність перезавантаження.

Ще один учасник шоу «Холостячка» Роман Свечкоренко нещодавно потрапив у неприємний інцидент і опинився у поліції. Відомо також, що чоловік зламав руку.

Фото із соцмереж Огнєвіч та Шевченка

323

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рада

Депутати запропонували збільшити максимальні розміри доходів для ФОП та скасувати РРО: що про це відомо

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Погляд, яким обмінялися Кейт Міддлтон та принц Вільям на концерті, зворушив користувачів мережі (відео)

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

салат

Неможливо відірватися: Людмила Борщ поділилася рецептом смачнющого салату з копченою куркою і чіпсами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.