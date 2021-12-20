«Потрібне перезавантаження»: обранець Злати Огневич Андрій Задворний поскаржився на кризу в особистому житті

Переможець другого сезону найромантичнішого шоу «Холостячка» Андрій Задворний викликає неоднозначну реакцію у багатьох українців. Дехто звинувачує його у тому, що він розбив серце Злати Огневич і покинув її. Інші вважають, що він вчинив правильно, не ставши будувати свою любов на брехні.

Тим часом сам Андрій повідомив про кризу в особистому житті. Кілька годин тому він розмістив сумний філософський пост про свої переживання, важкий момент у житті.

«У такий момент мені потрібне перезавантаження, потрібно прийняти себе та свій стан і дати собі його пройти», — написав Задворний.

При цьому він упевнений, що пройде через важкий період, тому що звик не лаяти й не докоряти собі за кожну невдачу, а просто прийняти дійсність як вона є.

Також у публікації він освідчився любові до Харкова, за яким дуже сумував.

Водночас деякі користувачі не дуже й повірили Андрію, висловившись про те, що на фото він не виглядає пригніченою і засмученою людиною, яку «придавила» криза.

Мало того, на думку деяких українок, участь у передачі навіть пішла йому на користь, оскільки Задворний став виглядати набагато кращим й красивішим.

Тому можна вважати, що, на відміну від Злати Огневич, її обранець завдяки участі у романтичному реаліті не лише зробив для себе піар, а й починає набирати популярності серед шанувальниць. І не виключено, що у майбутньому він зможе стати героєм іншого шоу, де вже сам обиратиме собі наречену.

А героїні «Холостячки» Златі Огневич приписують роман з Максимом Тарапатою.

Фото Instagram/zadvornyi_andrii

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter