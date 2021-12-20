Злата Огнєвіч нічого не хоче знати про Задворного, який розбив її серце

Героїня другого сезону шоу «Холостячка» Злата Огнєвіч, якій приписують роман із Максимом Тарапатою, поставила жирну крапку у стосунках із переможцем проєкту Андрієм Задворним, який розбив їй серце.

Злата не слідкує за ним у соціальних мережах. Але шанувальники співачки регулярно надсилають їй скріншоти та відео з Андрієм. Огнєвіч звернулася до своїх передплатників і попросила їх не робити цього, вона нічого більше не хоче знати про цю людину.

«Я вас дуже хочу попросити: не надсилайте мені скріни Instastories Андрія, цитати з його постів, фотографії. Тому що мені від цього боляче та неприємно», — попросила Злата.

За її словами, вона більше не має почуттів до Задворного. Каже, відпустила ситуацію і її серце зараз вільне.

«Ця людина добровільно пішла з мого життя. Я зачинила за ним двері та поставила крапку у цих стосунках», — заявила співачка.

Нагадаємо, після закінчення проєкту Злата та Андрій зустрічалися півтора місяці. Вони розлучилися з ініціативи Задворного, що розбило співачці серце. Після постшоу на чоловіка навалилася хвиля хейту. А пізніше він звинуватив у цьому Злату, мовляв, навіщо показувала свої сльози у мережі. За це Задворний отримав нову хвилю хейту, його запідозрили у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Тим часом, у мережі обговорюють героїню третього сезону шоу «Холостячка».

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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