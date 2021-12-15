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Шоу-бізнес

Новий поворот: переможця «Холостячки», який покинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації

12:07 15 грудня 2021
Андрій Задворний

Незважаючи на те що у фіналі романтичного реаліті «Холостячка» Злата Огневич вирішила залишитися з Андрієм Задворним, він за певний час покинув її.

При цьому деякі глядачі запідозрили, що чоловік з самого початку не був налаштований на побудову стосунків і прийшов на проект виключно за піаром. У свою чергу Андрій вирішив спростувати подібні міркування та пояснити свої дії.

«Друзі, це телевізійний проект, і всі хто у нього йде, розуміють, що піар буде. Це питання не має жодного сенсу. Друзі, ну всі піар отримують, так чи інакше. Питання — це головне? Для мене піар — це побічний ефект, для мене це не головне, я пішов на проект задовго до того, як дізнався, що Злата буде «Холостячкою», — каже Задворний на відео, яке виклав на акаунті шоу в Instagram.

Крім того, Андрій зізнався, що почуття до Злати Огневич почали у нього з'являтися вже на проекті.

«Почуття конкретно до Злати у мене почали з'являтися вже у процесі знайомства, після спілкування, наших побачень. Безглуздо, якщо почуття з'являються, якщо ти побачив просто картинку у телевізорі», — додав він.

Також Андрій наголосив на несправедливості звинувачень — адже він міг продовжувати приховувати свої почуття і ходити зі Златою на світські заходи, де їх би вважали головною парою року.

«Не в'яжеться це, не відчуваєте? Може тому, що не у цьому справа» , — зазначив Задворний і відповів на закиди хейтерів у тому, що він нібито не хоче дітей та весілля. Переможець «Холостячки» запевнив, що це не так і порадив переглянути 7 епізодів шоу.

Крім того, Андрій відповів на запитання про те, що він відчуватиме у тому випадку, якщо з його дочкою вчинять, як він із Златою.

І, нарешті, фінальним акордом у спілкуванні переможця «Холостячки» з фолловерами стало звинувачення Андрія у не тій сексуальній орієнтації, на що він відреагував із гумором.

Нагадаємо, що після проекту «Холостячка-2» Злата Огневич та переможець шоу Андрій Задворний пробули разом лише 1,5 місяці. Пара розлучилася з ініціативи чоловіка. Він розповів, що його почуття до дівчини охолонули.

Фото зі сторінки Андрія Задворного в соціальних мережах

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