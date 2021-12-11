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Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

8:38 11 грудня 2021
Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Після завершення реаліті «Холостячка"-2 співачка Злата Огнєвич розлучилася зі своїм обранцем Андрієм Задворним. Сталося це вже через півтора місяці стосунків. Про розрив стало відомо під час пост-шоу на телеканалі «СТБ», у якому взяли участь усі претенденти на руку Злати.

За словами самої співачки, у стосунках з Андрієм вона була щасливою, хоча від побачень у публічних місцях довелося відмовитися.

Але через півтора місяці стосунків Задворний зрозумів, що не відчуває до Злати ніжних почуттів та запропонував дівчині закінчити стосунки.

За її словами, така заява стала для неї цілковитою несподіванкою.

«Мені нелегко зараз і не було легко тоді. Я не хотів тобі робити боляче, розбивати твоє серце, я це зробив і не пишаюся цим», — сказав Задворний у студії пост-шоу, попросивши у дівчини прощення.

Злата та Андрій у студії

Вона прийняти його не спромоглася, заявивши, що після розриву їй знадобилася допомога психотерапевта.

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Підтримкою для Огневич став і колишній учасник шоу Максим Тарапата, з яким вони підтримують дружнє спілкування, і готові дати цим відносинам шанс на подальший розвиток.

Максим Тарапата

Нагадаємо, Злата Огневич розповіла, чи мала інтим на проекті.

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