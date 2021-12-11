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«Закохане серце буває сліпим»: залишена Андрієм Задворним Злата Огневич розповіла, чи можна зустріти кохання на проєкті

22:25 11 грудня 2021
Огневич

«Холостячка — 2» Злата Огневич, яка тяжко перенесла розлучення зі своїм обранцем Андрієм Задворним, розповіла, що на проєкті сподівалася зустріти своє кохання.

Співачка стверджує, що вона щиро покохала Задворного й дуже болісно прийняла його зізнання про те, що він не відчуває до неї сильних почуттів.

Переглянувши етери «Холостячки», співачка дійшла висновку, що «закохане серце буває сліпим». Тепер вона не розуміє й дивується, чому обрала саме Андрія.

Огневич шкодує, що Задворний позбавив її шансу побудувати стосунки з іншим чоловіком на проєкті. Адже він міг раніше зізнатися у тому, що немає почуттів й залишити проєкт з власної волі, не прийнявши бутоньєрку з рук «холостячки».

«Напевно, мені потрібен був цей хворобливий досвід, отриманий в обставинах найкрасивішої казки про кохання», — розмірковує Злата й дякує долі за глибокий урок.

Попри те, що їй не вдалося знайти свого принца, Огневич упевнена, що кохання на проєкті зустріти можна.

Раніше Злата Огневич розповіла, чи мала інтим з учасниками шоу.

Фото Instagram/zlata.ognevich

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