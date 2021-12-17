Решетник натякнув на «Холостячку-3»: фоловери назвали кандидатку

Ведучий шоу «Холостячка» Григорій Решетник, який натякнув на те, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч після проєкту, заінтригував заявою. Він опублікував в Інстаграм фото зі Златою Огнєвіч та Ксенією Мішиною та натякнув, що готується до третього сезону романтичного реаліті й поцікавився у фоловерів, кого б вони бачили учасницею нового сезону.

«От стою я з двома головними Холостячками країни і розумію, що час готуватися до третього сезону. Тому прошу відповісти — чи чекаєте ви на новий сезон і хто має бути наступною Холостячкою?», — написав Гриша.

Більшість фоловерів у коментарях пишуть, що хотіли би бачити в ролі Холостячки телеведучу Лесю Нікітюк. Зазначають, що з нею проєкт точно не буде нудним.

Також на роль Холостячки пропонують Дашу Астаф'єву, Тіну Кароль, Наталю Могилевську та Ірину Білик.

Раніше Григорій Решетник в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів про нового героя шоу «Холостяк» Алекса Топольського.

Нагадаємо, пара Злати Огнєвіч та її обранця Андрія Задворного не склалася.

Учасник проекту Олег Плахотнюк в інтерв'ю «ФАКТАМ» розкрив залаштунки шоу та зізнався, чому Злата не обрала його.

Фото instagram.com/grisha_reshetnik

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