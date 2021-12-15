«Я одразу зрозумів, що Злата обере не мене»: учасник «Холостячки» Олег Плахотнюк розповів про свої комплекси та почуття до Огнєвіч

«Маю купу комплексів, тому похід на „Холостячку“ був для мене своєрідним викликом»

— Олеже, вас на «Холостячці» називали «безсмертним».

— Особливо останні три тижні мого перебування на проєкті. Хлопці просто не могли зрозуміти, чому Злата залишає мене в шоу. Пам'ятаю, на другий тиждень проєкту мені пророкували, що я в кращому разі потраплю в десятку.

— А ви увійшли до п'ятірки!

— Думаю, Злата в мені щось розгледіла. Можливо, спочатку це був негативний момент. Погоджуся, що з танцем, де у Злати були заплющені очі, я трохи перегнув палицю. Був надто відвертим. Але це дало мені можливість реабілітувати себе на побаченні. Там я був саме такий, який є, — романтичний, сором'язливий і скромний.

— Вважаю, ви лукавите: такий хлопець не пішов би на проєкт «Холостячка».

— Але ж я борюся з собою! Завжди. Раніше мені було складно познайомитися з дівчиною, запросити її потанцювати, навіть зателефонувати по роботі. Початковий період моїх стосунків відбувається дуже довго. Я важко сходжуся з людьми, недовірливий, не впевнений у собі. І мій вигляд — як виклик суспільству, що, мовляв, у мене все гаразд. Свого часу через це пішов до спортивної зали.

Я не вимовляю одну літеру, іноді заїкаюся, у мене купа комплексів, які намагаюсь приховати інколи показною бравадою. Насправді я хотів би сидіти собі осторонь, спостерігаючи за всіма. Тому похід на «Холостячку» для мене став своєрідним викликом самому собі. А чи можу я зацікавити Злату? Зміг. Тож цілком заслужено увійшов до п'ятірки.

— Для вас це був і спорт у тому числі?

— Зрозуміло, що вибирала Злата. Але всі учасники були для мене конкурентами, і в цьому, погодьтеся, є якийсь момент змагання. І це нормально. Кожен хотів показати себе з найкращого боку перед Златою. Це змушувало підтягуватися до певного рівня. Я вірші не писав уже понад десять років! І тут за одну ніч Злата надихнула мене на твір. То був третій випуск, і мої почуття почали зароджуватися.

— Ви приїхали на проєкт одразу після спільного відпочинку із мамами своїх дочок. Як до вашого рішення поставилися колишні кохані?

— Так, ми разом із дітьми відпочивали у Домінікані. Щойно прилетіли, я буквально на другий день вирушив на Першу вечірку. Ольга (мати Мілани) сказала: «Класно, давай!», Яна (мама Єви) теж поставилася з розумінням.

Олег Плахотнюк вирушив на проєкт одразу після відпочинку у Домінікані, тому всіх вразив своєю засмагою

— І вже за два місяці після закінчення проєкту «Холостячка» ви зробили Яні пропозицію руки та серця…

— На той момент, коли я йшов на проєкт, ми були вже два роки не разом. При цьому постійно спілкувалися, я проводив час із Євою. А після реаліті… Знаєте, у мені наче щось клацнуло. Я подумав: «Чому ми не разом?» Те, що я втратив з Міланою — період її дорослішання — мені не хотілося проґавити з Євою. Яна — близька за духом мені людина, ми багато чого пережили разом. Напевно, треба було ще кілька років тому зробити пропозицію. В одну з наших прогулянок я запропонував Яні переїхати разом з Євою до мене. Вона була вражена! Хоча, напевно, чекала на це. Тепер ми живемо разом.

— Яна знала, що ви зробите пропозицію під час фінального постшоу?

— Навіть не здогадувалася! Їй було відомо лише те, що ми запрошені на постшоу та розповімо, що тепер разом. І тут я з обручкою та пропозицією! Яна плакала. Єва була поруч, і я почував себе абсолютно щасливим! Щиро кажучи, переглядаю цей момент щодня по кілька разів. Яна була так шокована, що навіть не пам'ятає, чи ставав я перед нею навколішки.

Олег зробив пропозицію своїй обраниці просто у телестудії. Поруч сиділа їхня маленька дочка

«У всіх хлопців, які дійшли до фіналу, були почуття до Злати»

— Навіщо ви прийшли на «Холостячку»?

— За коханням. Зізнаюся, Злата мені подобалася завжди. Коли дізнався, що вона стала Холостячкою, відразу подав заявку. Я був готовий закохатися. Напевно, якась іскорка в мене вже промайнула на першій церемонії, хоча перебував у шоку від того, що відбувається. Напередодні зйомок були дуже сумбурні дні — довгий переліт, підготовка, збирання речей. До того ж мене постригли не так, як хотів. Я так засмутився, що ладен був уже не їхати на першу вечірку. Дуже стресова ситуація. Я з'явився перед Златою передостаннім і потрапив до зали, де були хлопці, які вже перезнайомилися. Пам'ятаю, подумав: «Яки багато цікавих учасників!» А я ж думав, що буду один такий (сміється). Зараз гадаю, що пройшов далі лише на фарті!

— Ви проходили кастинг?

— У мене було спілкування з журналістом у Zoom та кілька розмов телефоном. Відіслав свої фото — і все. Більше жодних вимог. Сценарій нам ніхто не давав. Все було по-справжньому, емоції у тому числі. Все знімалося лише одним дублем. Ми ніколи не знали, що станеться наступного дня. Поняття не мали, коли повернемося додому зі зйомок. Не розуміли, де відбуватиметься церемонія троянд. Перші рази на зйомки я їхав із рюкзаком, куди клав їжу та брав навіть капці.

Побачення Злати та Олега були дуже романтичними

— Коментуючи фінальний вибір Злати, ви писали, що одразу зрозуміли: вона прихильна до двох учасників…

— Так, до Андрія та Діми. Це було помітно, принаймні для мене. Я бачив, як у Злати з'являлася іскорка в очах, коли спілкувалася з цими хлопцями. Андрій Задворний завжди був на перших позиціях — дуже товариський. А Діма Шевченко просто гарний. Йому навіть нічого не треба було робити та говорити.

— Чи траплялися конфлікти серед хлопців?

— Ми могли посперечатися, але все це не виходило за межі пристойності. До мордобою не доходило. Нам говорили, що за емоціями у порівнянні з учасницями «Холостяка» ми були набагато спокійнішими. До речі, багато хто з нас продовжує спілкуватися і після реаліті.

— Для багатьох став несподіваним фінальний вибір Злати.

— Я одразу зрозумів, що Злата вибере не мене. Був упевнений, що виграє Андрій Задворний. Хоча Дмитро мегахаризматичний. Але Андрій бере гостротою розуму, він цікавіший у спілкуванні, і Злата завжди була з ним у стані конфронтації. Можливо, вона вже мала схожі стосунки, тому обрала людину, яка не стане з нею постійно погоджуватися, як, скажімо, Максим Тарапата. Андрій Задворний був дуже впевнений. Він прямо нам казав: «Я завоюю серце Злати».

— Він покохав її?

— Гадаю, всі хлопці, які дійшли до фіналу, мали почуття до Злати. Хоча чим було ближче до закінчення реаліті, тим менше всі ділилися один з одним своїми почуттями. Гадаю, Андрій любив Злату. До речі, вже після фіналу «Холостячки» він приїжджав до Хмельницького по роботі. Ми зустрічалися, він при мені говорив зі Златою. І я просто повірити не міг у те, що сталося згодом на постшоу.

— Ви питали Андрія, що сталося у них зі Златою?

— Ми зідзвонювалися, я намагався підтримати його, розуміючи, що йому складно поділитися сокровенним. Андрій сказав, що не розуміє сам, як це сталося, але почуття до Злати зникли. «Я в шоку», — зізнався Андрій.

— Отже, все по-справжньому?

— Зізнаюся, я й сам сумнівався у цьому, коли йшов на проєкт. Але тепер можу сказати точно — по-справжньому!

Раніше залишена Андрієм Задворним Злата Огневич розповіла, чи можна зустріти кохання на проєкті, а також чи був у неї інтим з учасниками реаліті.

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