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«Вже не буду колишньою»: знову «холостячка» Злата Огнєвич поділилася відвертостями у ванні

19:00 13 грудня 2021
«Вже не буду колишньою»: знову «холостячка» Злата Огневич відверта у ванні

Співачка Злата Огнєвич, яка зізналася в психологічних проблемах після завершення реаліті «Холостячка — 2», опублікувала в Instagram серію фото в порожній ванній (при цьому вона була одягнена в концертне вбрання) і подякувала шанувальникам за підтримку.

Згідно з її висновками, життя — це свято та захоплююча гра, в якій немає переможців й тих, хто програв.

«Я знаю точно, що вже не буду колишньою, ким була до всіх подій останнього часу. І знаєте, я дуже цьому рада. Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який почала до себе» , — написала вона, висловивши переконаність у тому, що жінок, які набули сили і знайшли новий сенс у житті, навколо неї дуже багато.

Зізнання «холостячки» отримали величезну підтримку в мережі, і вона отримала безліч компліментів від підписників.

Нагадаємо, Огнєвич шкодує, що Андрій Задворний позбавив її шансу збудувати стосунки з іншим чоловіком на проекті. Адже він міг раніше зізнатися в тому, що немає почуттів і залишити проект із власної волі, не прийнявши бутоньєрку з рук «холостячки».

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