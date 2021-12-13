Не могла існувати у стресі: Ксенія Мішина розкрила причину розлучення з Еллертом

Учасниця першого сезону шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка обрала у фіналі коміка Олександра Еллерта, вперше відверто розповіла про непрості стосунки з обранцем, гучні скандали та назвала справжню причину розлучення.

За словами Мішиної, після проекту вони справді намагалися побудувати стосунки. Акторка каже, що вони з Олександром надто емоційні, часто сварилися, і це відбивалося на її внутрішньому стані.

«Жінка у постійному стресі не може існувати», — казала Ксенія в інтерв'ю Катерині Осадчій у програмі «Світське життя».

Також Мішина розповіла, через що вони часто сварилися. Причинами здебільшого були відсутність вільного часу через роботу, різні характери. Процес «притирання» пара не пройшла. Ксенія прийняла рішення припинити стосунки, в яких не почувалася щасливою.

«Ми намагалися це зробити, але, на жаль, цього не вийшло. Дуже складно», — сказала Мішина.

Акторка вважає, що вони з Еллертом «загубилися» і не змогли знайти вихід.

«Я зрозуміла, що я не можу більше існувати у цих стосунках… Прийняти таке рішення, мені здається, було правильно», — розповіла акторка. Серце Мішиної знову вільне.

Раніше Ксенія Мішина розвіяла міфи про їхні стосунки з Еллертом.

Своє кохання у шоу «Холостячка» шукала співачка Злата Огнєвіч. Але її обранець Андрій Задворний після шоу розбив їй серце, став ініціатором розриву. Він заявив, що кохання раптово випарувалося.

Фото instagram.com/misha.k.ua

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