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Шоу-бізнес

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

14:22 8 грудня 2021
Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Після виходу фіналу шоу «Холостячка», в якому Злата Огнєвіч не обрала Дмитра Шевченка та прийняла пропозицію Андрія Задворного, шанувальники гадають, з ким же насправді залишилася співачка. Хмизу у вогонь додав інтригуючий анонс постшоу, у якому Андрій в емоціях залишив студію. Стало зрозуміло, що їхня пара не склалася. У записі програми взяли участь інші герої реаліті, серед яких був і Дмитро. Глядачі вірили, що саме він підкорив серце Огнєвіч.

Ведучий проекту Григорій Решетнік, підігріваючи інтерес публіки до постшоу, додав ще інтриги. Він опублікував в Інстаграм фото зі Златою та Дмитром. Вони втрьох щось обговорюють, виглядають веселими та щасливими.

«Залишилося три дні… Буде», — написав Григорій і додав серця.

Одні передплатники розцінили це як натяк на те, що Злата та Дмитро після проекту залишилися разом. А інші не повірили Григорію.

Нагадаємо, після проекту хейтери засипали Злату Огнєвіч та Андрія Задворного їдкими коментарями. Героям довелося відповідати на випади.

Співачка заявила, що не має наміру відповідати на образи.

А Задворний обурився, що не заслужив такого ставлення до себе.

Фото instagram.com/grisha_reshetnik

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