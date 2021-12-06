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Шоу-бізнес

«Сльози навертаються»: обранець «Холостячки» Злати Огнєвіч відповів хейтерам

9:57 6 грудня 2021
Злата Огнєвіч та Андрій Задворний

Фінальний вибір Злати Огнєвіч у шоу «Холостячка» виявився великою несподіванкою для шанувальників проекту. У мережі більшість користувачів не розуміють, чому вона обрала Андрія Задворного і навіщо давала надію Дмитру Шевченку.

Після закінчення проєкту пристрасті у мережі не вщухають. Хейтери атакують Злату та Андрія, залишаючи різкі, часом образливі коментарі в їхніх профілях. Співачка на своїй сторінці в Інстаграм відповіла, що не збирається переходити на образи, оскільки не бачить у цьому сенсу і навіть подякувала хейтерам.

«Вам дякую, що знайшли для мене час, завелися, як треба, і випустили ракету в коментарях. Тільки ось, у справжніх ракет, тих, що вгору та до світла — інше паливо. Все, що ви бачите в мені, це не моє, це ваше. Моє це те, що я бачу у вас», — написала Злата.

Андрія нападки в мережі, схоже, зачепили більше. Він зізнався, що не був готовий до такої реакції, і не розуміє, за що йому прилітає.

«Є ті, хто увійшов до мого будинку, не знявши брудного взуття, заглянув у мою душу і перед відходом вирішив туди плюнути. Вам хочу сказати — коментарі підвищують залученість», — написав Задворний. Щоб уникнути негативу, він обмежив доступ до своєї сторінки, переглядати публікації та залишати коментарі можуть лише передплатники.

Нагадаємо, до фіналу шоу повернувся Роман Свічкоренко, але після побачення зі Златою він вирушив додому.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла, чи мала інтим на проєкті.

Фото Instagram.com/zlata.ognevich

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