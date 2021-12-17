«Злата Тарапата»: творці «Холостячки» натякнули на справжній фінал шоу

«Холостячка» Злата Огневич, яка тяжко перенесла розлучення з переможцем Андрієм Задворним, могла вибрати зовсім іншого чоловіка.

А «розлучення» Злати та Андрія, яке так бурхливо обговорює публіка, може виявитися ще одним сюжетним ходом творців романтичного реаліті.



Такий висновок напрошується з останніх постів, опублікованих в Instagram героями історії.



Так, напередодні Максим Тарапата, який пішов з шоу за крок до фіналу, опублікував роздуми щодо особливих контактів між людьми.



«Ось сиджу і думаю, чому з одними якось миттєво виникає контакт, а з іншими просто без шансів? З третіми ж з точки „недовіра“ або „байдужість“ якось плавно, але впевнено стосунки перетікають у повагу, дружбу чи навіть кохання!» — відзначає він.



Також Максим пише про те, як важливо будувати стосунки з однодумцем та вносити щось своє у його життя. Людей зближують разом пережиті події.

Деякі читачі Тарапати побачили у цьому натяк на те, що коли він та Злата впізнали один одного, то їхні стосунки змінилися.



Сьогодні відвертий пост розмістила і сама Злата Огневич. Вона розмірковує про душевний біль та важливість його подолання.

«Всякий душевний біль схожий на туман, який приховує від нас істину. Адже у тумані абсолютно неможливо повноцінно функціонувати, як і при болю душевному. Можна лише крок за кроком вибиратися з цього туману, не знаючи точно, коли ж він закінчиться, але знаючи, що за ним — прекрасне місце. Воно чудове хоча б тому, що весь туман уже позаду», — пише дівчина, даючи зрозуміти, що вже зцілилася від болю душевного.

Чи варто говорити, що багато шанувальників Огневич також дійшли висновку, що в житті красуні знову з'явилося кохання.



І, нарешті, «дров у багаття» підкинули і на телеканалі СТБ, прямо натякнувши на те, що фінал «Холостячки» може бути набагато щасливішим, ніж це було показано на пост-шоу.



Втім, дізнатися правду про те, з ким насправді залишилася Злата, і не стане вона замість Огневич Тарапатою, можна буде вже завтра.

Нагадаємо, обранець «холостячки» Андрій Задворний здивував своїх передплатників визнанням про те, що до Злати він не має жодних почуттів. Чоловік не повірив у щирість сліз Злати, вони його лише дратували.



Ексклюзивний матеріал «Я одразу зрозумів, що Злата обере не мене»: учасник «Холостячки» Олег Плахотнюк розповів про свої комплекси та почуття до Огневич" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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