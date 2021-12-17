«Не залишилося жодних теплих почуттів»: обранець Злати Огнєвіч здивував несподіваним зізнанням

Обранець Злати Огнєвіч у шоу «Холостячка» Андрій Задворний, якого запідозрили у нетрадиційній сексуальній орієнтації, здивував несподіваним зізнанням. Відповідаючи на запитання підписників, він зізнався, які почуття справді відчуває до Злати. Андрій розповів, що не сумує за нею і не відчуває жодних почуттів. Чоловік не повірив у щирість сліз Злати, вони його лише дратували.

«Жодних теплих почуттів не відчуваю. Особливо після перегляду постшоу і деяких епізодів у пості, який був після нього, сльози зі сторіс … Мене за це захейтять, але ці сльози були для того, щоб викликати до себе співчуття, а в мене це полетіло кулею. Після цих сліз усе лайно вилилося на мене. Тобто стався переворот свого хейту за весь сезон на мене», — обурювався Задворний у сторіс, натякаючи на те, що з вини Злати незаслужено отримує негативні коментарі.

Він розповів, що зустрічався зі співачкою півтора місяці та розлучилися вони «абсолютно нормально».

«Так, з моєї ініціативи, але по-людської. Друзі, вгамуйтесь. Я нічого не зробив такого, щоб ви мене лайнували» , — емоційно висловився Задворний.

Злата Огнєвіч поки що на спіч Андрія не відреагувала. Раніше співачка зізналася, що Задворний дав їй життєвий урок. Також співачка розповіла, на що готова заради нового кохання.

Учасник проєкту «Холостячка» Олег Плахотнюк в інтерв'ю «ФАКТАМ» розкрив подробиці залаштунків шоу та розповів, чому Злата не обрала його.

Тим часом ведучий шоу Григорій Решетник заговорив про третій сезон «Холостячки», в мережі назвали нову героїню.

Фото instagram.com/zadvornyi_andrii

337

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter