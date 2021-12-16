Все ще холостячка Злата Огнєвіч зізналася, на що готова заради кохання

Учасниця другого сезону шоу «Холостячка» Злата Огнєвіч, яка розповіла, як її змінив проект та вчинок Андрія Задворного, зізналася, на що готова заради кохання. Вона мріє про щасливі гармонійні стосунки, готова змінюватися сама і зміщувати пріоритети.

«У стосунках дуже важливий діалог, уміння слухати та чути. А не підлаштовуватися один під одного, не замовчувати внутрішні проблеми, а озвучувати їх. Треба говорити про свої відчуття, емоції, про те, що тебе непокоїть», — поділилася співачка Злата Огнєвіч за лаштунками шоу «Новорічна МАСКА на каналі «Україна».

Артистка зізнається, що серйозно замислюється над майбутнім і вже бачить свою ідеальну картинку життя.

«Своє майбутнє я бачу у сім'ї, у дітках. Мрію бачити, як вони бігають навколо ялинки і розпитують мене: „Мамо, що ти нам подаруєш?“ Мрію зустрічати Новий рік у родинному колі. Тож найкращі часи — попереду!» — сказала Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, після проекту Злата Огнєвіч та Андрій Задворний розлучилися за його ініціативою. Обранець співачки заявив, що кохання випарувалося, і він не може далі будувати стосунки з артисткою. Після цього на Андрія навалилася хвиля хейту.

У мережі навіть обговорюють можливу нетрадиційну орієнтацію Задворного.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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