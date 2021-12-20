«Хотіли добре провести час»: колишній учасник «Холостячки» Роман Свечкоренко опинився в поліції

Колишній учасник шоу «Холостячка» Роман Свечкоренко, який не зміг використати другий шанс та підкорити серце Злати Огнєвіч, у вихідні потрапив у неприємний інцидент та опинився в поліції.

У мережі з'явилося відео, як Роман та актор Богдан Шелудяк сідають у поліцейську машину. Згодом Свечкоренко в Інстаграм розповів, що під час інциденту він зламав руку.

«От так пройшов мій вечір», — сказав Роман, показавши руку в гіпсі.

«Зараз подивимося, хто має рацію, а хто винен», — каже він, побачивши поліцейських. Деталі інциденту Роман не розкриває.

«Не можу сказати, що вчора був приємний вечір у нас із Бодею. Хотіли просто весело провести час. Як мінімум добре, що зламана не права рука. Було б незручно з вами спілкуватися, тримати телефон. Не питайте, що вчора відбувалося. Це якийсь треш», — не став ділитися подробицями Роман.

Наступного дня він вирушив у своїх справах. Гіпс не заважає йому керувати машиною.

Нагадаємо, у фіналі «Холостячки» Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Через півтора місяці він вирішив розлучитися зі співачкою, завдавши їй болю.

Андрій різко висловився про артистку, звинувативши її у маніпуляції.

Злата Огневіч заявила, що більше нічого не хоче знати про цю людину.

Фото instagram.com/holostyachka.news

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