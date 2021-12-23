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Шоу-бізнес

Не Тарапата і не Шевченко: після втрати коханого Злата Огнєвіч знайшла людину, яка допомагає їй лікувати сердечні проблеми

20:40 23 грудня 2021
Огневич

«Холостячка» Злата Огнєвіч продовжує переживати розлучення з чоловіком, якого обрала у фіналі шоу. На щастя, дівчина не втрачає присутності духу та намагається зайняти себе всіма можливими способами.

Нещодавно співачка вирушила на шопінг. Злата вирішила не тільки купити продукти для новорічного столу, а й заробити на рекламі.

У похід до магазину вона запросила, на жаль, не Дмитра Шевченка та не Макса Тарапату (що могло б прискорити щасливу розв'язку її особистої драми), а свою рідну сестру Юлію.

Дівчата вибирали товари для свята і повідомили по секрету, що цукерки з лікером допомагають їм краще дізнатися про серцеві таємниці один одного.

При цьому сестра зірки «витримала іспит» у суворих шанувальників Злати, про що вони написали у коментарях. При цьому деякі дисципліновані українці звернули увагу, що дівчата були без масок і присоромили їх.

Тому наступного походу за покупками Огнєвіч напевно захопить всі необхідні атрибути шопінгу часів пандемії.

Нагадаємо, попри душевну драму, Злата Огнєвіч не забуває про творчість. Нещодавно вона записала саундтрек до серіалу «Кава з Кардамоном», у якому зіграв один з учасників «Холостячки» Дмитро Шевченко.

Фото Instagram/zlata.ognevich

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