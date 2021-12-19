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Шоу-бізнес

«Зателефонувала йому перша»: Злата Огнєвич відверто розповідала про відносини з Максом Тарапатою

18:38 19 грудня 2021
Злата і Максим

Колишня учасниця реаліті «Холостячка-2» Злата Огнєвич зізналася, що зателефонувала своєму новому обранцю Максиму Тарапаті першою, попросивши у нього допомоги в організації блогерської зйомки.

«Я зателефонувала Максиму, слово за слово, і так у цьому діалозі з'явився Андрій (Задворний. — Авт.). Мовляв, у Андрія спитай… Я говорю: „Я вже у Андрія не спитаю, бо ми завершили стосунки“. Макс отетерів на той момент і запропонував підтримку», — розповіла співачка в ефірі програми «Неймовірна правда про зірок».

За її словами, ця телефонна розмова відбулася лише через кілька днів після того, як Задворний зізнався у відсутності почуттів до закоханої в неї «Холостячки».

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Зараз співачка та бізнесмен часто бачаться, і кожна зустріч дарує їм приємні почуття.

«Дружба завжди будується на коханні, довірі, розумінні. Дружба для мене — це теж любов до людини. Я хочу сказати, що все можливо» , — загадково відповіла Злата на питання про подальші стосунки з Максимом.

Нагадаємо, на телеканалі СТБ прямо натякнули на те, що фінал «Холостячки» може бути набагато щасливішим, ніж це було показано на пост-шоу.

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