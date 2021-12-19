«Зателефонувала йому перша»: Злата Огнєвич відверто розповідала про відносини з Максом Тарапатою
Колишня учасниця реаліті «Холостячка-2» Злата Огнєвич зізналася, що зателефонувала своєму новому обранцю Максиму Тарапаті першою, попросивши у нього допомоги в організації блогерської зйомки.
«Я зателефонувала Максиму, слово за слово, і так у цьому діалозі з'явився Андрій (Задворний. — Авт.). Мовляв, у Андрія спитай… Я говорю: „Я вже у Андрія не спитаю, бо ми завершили стосунки“. Макс отетерів на той момент і запропонував підтримку», — розповіла співачка в ефірі програми «Неймовірна правда про зірок».
За її словами, ця телефонна розмова відбулася лише через кілька днів після того, як Задворний зізнався у відсутності почуттів до закоханої в неї «Холостячки».
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Зараз співачка та бізнесмен часто бачаться, і кожна зустріч дарує їм приємні почуття.
«Дружба завжди будується на коханні, довірі, розумінні. Дружба для мене — це теж любов до людини. Я хочу сказати, що все можливо» , — загадково відповіла Злата на питання про подальші стосунки з Максимом.
Нагадаємо, на телеканалі СТБ прямо натякнули на те, що фінал «Холостячки» може бути набагато щасливішим, ніж це було показано на пост-шоу.318
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