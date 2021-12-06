27.25 / 27.46 30.68 / 31.03
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Злата Огневич та Андрій Задворний розповіли, що сталося після шоу: неможливо згадувати без сліз

12:05 6 грудня 2021
Злата Огневич та Андрій Задворний

Героїня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич зважилася на відчайдушний крок — розповісти, що сталося між нею та переможцем Андрієм Задворним.

Деталями вона поділилася в сторіз Instgram. Виявляється, «хепі-енду» не вийшло, і між закоханими пробігла «чорна кішка».

«А потім це в якийсь момент просто зникло», — сказав переможець шоу.

Читайте також: «Секс — продовження кохання»: Злата Огневич розповіла, чи був у неї інтим на проекті.

Що саме сталося, і чому пара не змогла одразу після шоу бути разом, стане відомо під час виходу на екрани пост-анонсу до передачі, що з'явиться у п'ятницю. Поки що організатори вирішили тримати інтригу та обривають усі оповідання «на найцікавішому місці».

"Чому вони не можуть згадувати це без сліз?" – інтригують шанувальників організатори шоу.

Як відомо, після фіналу шоу на Злату Огневич та Андрія Задворного вивалилося багато негативу — багатьом фанатам не припав до душі вибір співачки, і вони висловлювали невдоволення.

Можливо, причиною стало те, що творці програми спеціально змонтували кадри так, що у багатьох глядачів склалося враження, що перемогти має інший учасник — Дмитро Шевченко.

Як би там не було, але Злата Огневич та Андрій Задворний у своїх акаунтах звернулися до шанувальників шоу, намагаючись зменшити рівень хейту.

Фото зі сторінки Злати Огневич у соціальних мережах.

589

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Огневич

«Секс — продовження кохання»: Злата Огневич розповіла, чи був у неї інтим на проєкті

Злата Огневич та Андрій Задворний

Злата Огневич та Андрій Задворний розповіли, що сталося після шоу: неможливо згадувати без сліз

салат

Найсмачніший святковий салат на Новий рік «Міланія» від Людмили Борщ: гості будуть просто в захваті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.