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Напередодні Дня святого Валентина DZIDZIO розповів про найромантичніший вчинок у його житті

14:05 8 лютого 2022
DZIDZIO

Популярний артист DZIDZIO, який віднедавна став холостяком, напередодні Дня святого Валентина розповів про найромантичніший вчинок у його житті. Ще у школі йому дуже подобалася одна дівчинка. На День закоханих він подарував їй особливий подарунок.

«Ще у шкільні часи, пам'ятаю, одній дівчинці подарував жуйку „Love is…“. А у відповідь мені передали анкету, де 17 запитанням було: „Кого ти любиш?“. Я відповів, а сторінку натер іншою жуйкою, щоб пахло», — поділився DZIDZIO за лаштунками шоу «Ігри талантів» (канал «Україна»), ведучим якого він став.

За словами артиста, момент, коли він передавав ту анкету, був дуже хвилюючим і запам'ятався на все життя.

«Потім ще місяць натхненно літав над землею — не ходив, а літав до школи! Просто неймовірно, адже це те, що людину окрилює та надихає — кохання! Хочу побажати, щоб кожен підходив до будь-якої справи з таким почуттям», — розповів артист.

Нагадаємо, Михайло Хома (справжнє ім'я артиста) розлучився із дружиною Ярославою. Повернувшись із відпустки, вона підхопила «Омікрон».

Раніше DZIDZIO поділився порадами, як зберігати спокій у непростий для країни час.

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