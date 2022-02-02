«Без паніки»: DZIDZIO дав поради, як зберігати спокій у складні для країни часи

Популярний артист DZIDZIO, який зіграв з Олею Поляковою головні ролі в комедії «Зірки за обміном», поділився з шанувальниками власними лайфхаками, як зберігати спокій та розважливість у непрості часи в країні.

Зірка українського шоу-бізнесу, який став ведучим нового шоу «Ігри талантів» на каналі «Україна», DZIDZIO упевнений — усі життєві проблеми та напружені часи треба переживати спокійно. Головне — віра у свої сили та максимальна підтримка своєї країни.

«Будьте впевнені, що Україна — сильна держава! Нам треба об'єднати всі зусилля — не важливо, хто конкурент, хто опозиція, а хто при владі — треба взятися за руки та всіх перемогти! Упевнений, ми це переживемо і станемо ще сильнішими», — сказав Михайло Хома (справжнє ім'я артиста).

Він зізнається, що стежить за новинами, але зосереджується на головному і завжди вірить у світле майбутнє. А шанувальникам радить — не падати духом та зберігати спокій.

«Найголовніше — без паніки! У будь-яких тривожних моментах я намагаюся зберігати спокій і вам раджу так чинити. Повірте, ми розберемося з усім. Не варто нікуди тікати, не впадайте в паніку, а краще зберігайте холодний розум і будьте готові до будь-якого розвитку подій. Головне — не боятися, адже нам є що захищати і наша головна ціль — зберегти свої кордони. Ми нікому не дозволимо зайти далеко — дамо по зубах дуже. Я знаю, про що говорю, тому що часто їжджу до хлопців та бачу, що головна наша сила — це бойовий дух», — сказав DZIDZIO.

Нагадаємо, раніше артист був у складі журі шоу «Маска», де особливу увагу приділяв романтичній Жирафі та навіть освідчувався їй у коханні. Виявилося, що під цією маскою ховався MELOVIN.

Фото instagram.com/dzidzio

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