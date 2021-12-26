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Шоу-бізнес

Маски скинуто: розкрито головну інтригу популярного шоу

7:44 26 грудня 2021
Переможець у образі

Популярне детектив-шоу «Маска» на телеканалі «Україна» завершилося шоком — його переможцем став MELOVIN, маску якого детективи не змогли розсекретити протягом 2 місяців (!).

Більше того, оскільки образ Жирафи був жіночим, співак DZIDZIO визнавався їй у романтичних почуттях, а у фіналі навіть запропонував вирушити з ним до Португалії на Новий рік.

І хоча після викриття від початкових намірів артисту довелося відмовитися, MELOVIN прийняв пропозицію, заодно похвалившись величезними оберемками квітів та подарунками від DZIDZIO.

 

Трохи відстала від переможця ще одна учасниця шоу – Оля Цибульська, яка переховувалась під маскою Скандала. Однак і її поява стала несподіванкою. Оля Полякова навіть не стримала міцного слівця.

 

Нагадаємо, раніше суддів шокувала Віра Брежнєва, яка з'явилася на шоу у костюмі Винної Кралі, а під костюмом Мухомора — «улюбленця» Олі Полякової — переховувався співак Олег Кензов.

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