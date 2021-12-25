Судді «Маски» були шоковані: відео тріумфу Віри Брежнєвої

У гранд-фіналі шоу «Маска» на телеканалі «Україна» з'явилася нова маска — неймовірна Винова Краля, під якою ховалася співачка Віра Брежнєва.

Вона продемонструвала справжній оперний талант, чим заплутала зіркових детективів.

Втім, у мережі засумнівалися в тому, що співала справді Віра Брежнєва, яка, на думку фоловерів, такого голосу зроду не мала.

А ось під костюмом Мухомора - "улюбленця" Олі Полякової - переховувався співак Олег Кензов.

Нагадаємо, саме 25 грудня нарешті розсекретили Жирафу, Людину-Скандал та Мухомора. А 31 грудня в ефір вийде ще й «Новорічна маска», костюми для якої виявилися навіть цікавішими, ніж для проекту (наприклад, Бурий ведмідь із головою ведмедя білого).

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