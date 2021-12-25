«Хочеться шампанського»: Полякова не втрималася і вирішила допомогти «Сердючці»

Детектив-шоу «Маска» наблизилося до фіналу, а творці шоу обіцяють сюрпризи. Так, зірковий детектив Андрій Данилко прийде не один, а із маленьким двійником. У свою чергу Оля Полякова допоможе «Сердючці» освоїтися і налаштуватися на роботу в команді детективів. «Гостя» у відповідь на це вимагатиме шампанського.

25 грудня стане відомо, хто ховався під досі невідкритими масками. Зоряним детективам поки що не вдалося впізнати особу під маскою Жирафи, Людини-Скандалу, Мухомора. VIP-гостем шоу стане нова маска — Винова Краля.

Нагадаємо, після фіналу «Маски» відбудеться ще й «Новорічна маска» — шоу, яке вийде 31 грудня. Автори костюмів вважають, що новорічні маски виявилися навіть цікавішими, ніж для проекту (наприклад, Бурий ведмідь із головою ведмедя білого). Залишились ідеї і для третього сезону шоу.

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