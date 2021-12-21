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Шоу-бізнес

Олег Винник запідозрив свою «таємну дружину» Таюне в обмані та погрожував відмовитися від усіх концертів

12:29 21 грудня 2021
Олег Винник та Таюне

Популярний співак Олег Винник, який став зірковим детективом у шоу «МАСКА» і пристрасно цілував на сцені Горилу, заявив, що покине шоу і скасує всі концерти, якщо під маскою Жирафи виявиться його бек-вокалістка Таїсія Сватко, яку шанувальники називають «таємною дружиною» Винника.

Як пише kanalukraina.tv, Оля Полякова, послухавши ліричний виступ Жирафи, яка співала пісню Пугачової «Позови меня с собой», не виключила, що виконавиця — Таюне.

Співак Олег Винник, почувши таке припущення, розхвилювався не на жарт. «Таюне! Так-так, я не знаю Таюне! Люди добрі, дуже важлива річ — якщо це Таюне, то я залишаю цей проект, більш того, я відмовляюся від усіх концертів! Адже так розвести мене — неможливо!» — заявив співак.

Про те, хто ж ховається під маскою, і те, чи доведеться Олегу Виннику виконати свою загрозу, стане відомо 25 грудня.

Раніше Олег Винник зізнавався, що вже багато років зустрічає Новий рік на сцені, проте дуже хотів би порушити цю традицію та «гайнути за океан».

Фото Олега Винника із соціальних мереж

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