«Горила Олегівна Винник»: популярний співак у пориві пристрасті повалив героїню шоу на підлогу та поцілував прямо на сцені
Популярний співак Олег Винник під час чергового випуску шоу «Маска» вразив глядачів палким поцілунком з учасницею проєкту Горилою.
Зірковий детектив у пориві пристрасті повалив свою фаворитку Горилу прямо на підлогу та поцілував.
До речі, то це вже другий поцілунок Винника на сцені.
Глядачі назвали номер найпристраснішим за всю історію «Маски».
А колеги співака почали жартувати, що тепер на проєкті з'являться чудові милі горілки з блакитними очима.
Нагадаємо, нещодавно співак разом зі своєю «таємною» дружиною Таюне виконав улюблену шанувальницями пісню «Ніно» у несподіваному для багатьох аранжуванні.281
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