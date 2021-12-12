«Горила Олегівна Винник»: популярний співак у пориві пристрасті повалив героїню шоу на підлогу та поцілував прямо на сцені

Популярний співак Олег Винник під час чергового випуску шоу «Маска» вразив глядачів палким поцілунком з учасницею проєкту Горилою.



Зірковий детектив у пориві пристрасті повалив свою фаворитку Горилу прямо на підлогу та поцілував.

До речі, то це вже другий поцілунок Винника на сцені.

Глядачі назвали номер найпристраснішим за всю історію «Маски».

А колеги співака почали жартувати, що тепер на проєкті з'являться чудові милі горілки з блакитними очима.

Нагадаємо, нещодавно співак разом зі своєю «таємною» дружиною Таюне виконав улюблену шанувальницями пісню «Ніно» у несподіваному для багатьох аранжуванні.

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