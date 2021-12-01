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Шоу-бізнес

Вчасно уникнув відповіді: Олег Винник мало не «проколовся» на запитанні про дітей

23:13 1 грудня 2021
Олег Винник

Популярний співак Олег Винник, який у шостому випуску шоу «Маска» спробував з'ясувати, хто «ховає скелети у шафі» «Тигра», був «загнаний у кут» запитаннями про «тигренят».

Так, зіркові детективи ніяк не могли зрозуміти, хто ж ховається під маскою «смугастого», який яскраво виконав пісню Delilah.

У виконавця вирішили дізнатися, чи він одружений, на що «Тигр» назвав себе «сімейним», додавши: «А ось одружений я чи ні — це запитання вже до вас».

Детективи, які так і не дійшли якогось висновку, запропонували Олегу Виннику запитати у «Тигра» про тигренят, та співак почав пручатися. Мовляв, що йому це дасть — він не знає всіх цих «тигренят». Але потім здався під натиском колег і поставив це «нестандартне запитання».

І відразу отримав «нестандартну відповідь» у вигляді запитання, адресованого безпосередьно йому: «А у вас є?» Глядачі відреагували бурхливими оплесками, колеги-детективи Винника зацікавлено насторожилися.

«Тигрята? Так є, є… Тигренята» , — сказав Олег Винник і більше цю тему не розвивав, проігнорувавши запитання колеги про їхню кількість.

Шанувальники Винника називають його бек-вокалістку Таїсію Сватко (Таюне) «таємною дружиною» співака, проте ані Таюні, ані сам співак ніколи прямо не відповідають на запитання, пов'язані з їхнім особистим життям.

До речі, автор статті про Таїсію Сватко в українській Вікіпедії з цього приводу написав коротко: «Одружена, чоловік Олег Вінник — співак. Виховують сина».

Нещодавно співак опублікував відео, на якому вони разом із Таюне виконують улюблену багатьма шанувальницями пісню «Ніно» у новому, несподіваному для багатьох аранжуванні.

Фото Олега Винника із соціальних мереж

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