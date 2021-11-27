«Все через дівчат»: Винник показав загадкове відео та зізнався в новому захопленні

Співак та улюбленець жінок Олег Вінник зізнався, що привело його до детектив-шоу «Маска». Напередодні виходу до чергового випуску «Маски» Винник не приховував, що мав глибоко особисті мотиви, щоб стати зірковим детективом.

«На шоу у нас дівчата. А для чого мені тут бути, якби не дівчата? Відчуваю, наша дружба лише починається», — розповів Винник.

Судячи з загадкового відео, яке Винник опублікував у Instagram, автори шоу «Маска» приготували глядачам дещо феєричне.

Нагадаємо, раніше Винник зізнався, хто з учасників шоу змусив його розплакатися. «Мене ніхто ніколи таким сентиментальним не бачив», — згадує артист .

Фото olegg. vynnyk/instagram

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