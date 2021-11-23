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Шоу-бізнес

Потекла чоловіча сльоза: Олег Вінник розповів, хто з жінок вразив його в серце. І це не Таюне

23:06 23 листопада 2021
Винник

Популярний співак Олег Вінник, який змушений відмовитися не лише від концертів у низці міст, а й у київському Палаці «Україна», продовжує виконувати роль детективу у шоу «Маска».

В етері телеканалу «Україна» співак зізнався, що тогорічний виступ фантастичного Махаона, в образі якого переховувалася співачка Наталя Могилевська, Винник пам'ятає досі.

Він вразив його, співак навіть трохи розплакався. Він сказав про це Могилевській, але співачка подумала, що Винник жартує.

«Мене просто ніхто ніколи таким сентиментальним не бачив — ця скупа чоловіча сльоза таки потекла. Я зворушився і все», — уточнив артист.

Раніше Винник розповів, як створює свої хіти та чому не пише пісні «в стіл».

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