Один з найпопулярніших українських телеведучих Володимир Остапчук зізнався, що нарешті збулася його мрія про власний будинок. Володимир і його дружина Христина довгий час наймали квартиру в Києві. Правда, дім тільки почав будуватися, але пара вже визначилася з проєктом, насамперед спланувавши дитячу для їхньої майбутньої дитини. За словами ведучого, локдаун не дуже вплинув на його зайнятість. Остапчук став ведучим популярного шоу «Маска» на каналі «Україна», проєкту «Співають всі!», зайнявся стендапом і зніманням художнього фільму. Володимир стверджує, що велика кількість роботи лише надає йому сили, щоб рухатися далі та втілювати мрії.

«Замість того, щоб купувати квартиру, вирішили будувати дім»

— Чудова новина, Володимир — ви з Христиною будуєте дім під Києвом! Як довго йшли до цього рішення?

— Років п'ять — сім. Зізнаюся, ніколи раніше не жив у домі, завжди тільки у квартирах. Але ми з Христиною подумали: замість того, щоб купувати квартиру, будемо зводити будинок. Щоб було достатньо місця діткам побігати, пограти на свіжому повітрі. Насправді багато сімей задумалися про це під час локдауну.

— Кажуть, ваш будинок буде у французькому стилі?

— Сам мікрорайон, де ми будуємо, називається Золоче Прованс. Це така Південна Франція, трохи схожа на Італію. Мені дуже подобається модерновий архітектурний стиль — світлі пастельні тони, сонячна сторона. Використовуються новітні технології — «розумний дім». І взагалі, мені здається, що в минулому житті я був французом (посміхається).

Будинок Володимира і Христини буде у французькому стилі

— Хто відповідає за дизайн — ви чи Христина?

— Зараз ми на стадії вибору дизайнерського бюро. У нас з Христиною в головах вже склалася картинка, як це має виглядати. Протягом останніх пів року ми, лягаючи спати, обговорювали та уявляли, яким повинен бути наш будинок. Тому можемо вже описати його в деталях.

— І про яку ж кімнату ви мріяли найбільше?

— Про власний кабінет-бібліотеку. Я все життя мріяв про неї. Коли жив з батьками в Умані, у нас у квартирі була домашня бібліотека. Щоранку я прокидався і дивився на фоліанти. У мене ж бабуся — директор бібліотеки. Мені дуже подобається запах друкованих видань, тому навіть на весілля замість квітів ми просили гостей дарувати нам книги. У нашому майбутньому гніздечку вже виділили кімнату під бібліотеку. Дуже хочу, щоб вона була світлою, затишною, стала місцем для усамітнення. Хоча там буде розкладний диван для Евана (син Володимира. — Авт.).

«На Христину, можливо, чекає телевізійне або кіношне майбутнє»

— У цьому році збулася ще одна ваша мрія — знімаєте повнометражне кіно.

— Це сталося зовсім несподівано. Якось ми поїхали кататися на вайт-серфах по Дніпру з моїм другом Женею Талером. У нього власне велике агентство, яке працює з блогерами. Почали перебирати фільми про блогерів і зрозуміли, що це прикольна історія, адже вони — мінізірки зі своєю багатомільйонною аудиторією. Але, як правило, коли мова заходить про якісь гівевеї або ризик-менеджеров — це для мене нецікаві слова. Тому ми вирішили знімати народне кіно про любов, кожного з нас, маленьке місто і, звичайно ж, про блогерів. Зараз це дуже актуальна тема. Навіть моя мама фіранки купує в «Інстаграмі». Про що ще говорити?

— Відомо, що Христина зіграє одну з головних ролей. Дружина проходила кастинг?

— Насправді, у неї епізодична роль — Христина зіграє секретарку одного з головних героїв. Вона якось жартувала, що я її кастингую регулярно (сміється). А якщо серйозно, то як такого кастингу не було. Я дав Христині почитати роль, щоб вжилася в образ, і вона це зробила. Мені сподобалося, Женя був не проти. Христина дуже фактурна, на майданчику професійно зіграла, тому, можливо, не неї чекає телевізійне або кіношне майбутнє.

— Як встигаєте поєднувати будівництво, знімання та запис нового сезону «Маски»?

— Не встигаю! Ви б бачили мої графіки! Дружина телефонує моєму помічникові, щоб дізнатися, коли у мене буде вільний день. Все горить, але я вже давно звик жити в такому ритмі. Це схоже на передноворічні дні, коли намагаєшся все встигнути, тільки у мене вони розтягуються на місяці. Але це такий кураж, який сильно заряджає та мотивує працювати ще більше.

«Стояти на сцені та говорити в мікрофон — це важке енерговитратне ремесло»

— Перший сезон «Маски» був дуже успішний…

— Це шоу — феномен на телебаченні не тільки в нашій країні, але й у всьому світі. Наприклад, у США йде вже шостий сезон. Люди збираються всією сім'єю, розгадують, хто ховається під маскою, і дивуються. Цього року ми зробили ще більш заплутані підказки, деякі стали предметними. Тобто нашим детективам доведеться пити, їсти та відгадувати ребуси. Загалом, робити все можливе, щоб розсекретити зірку під маскою.

Поділюся з вами таємницею — ми вже готуємо святкову «Новорічну маску», де будуть абсолютно нові герої. У мене кумедний образ з дитинства, але більше нічого не розповім.

— Пам'ятаю, у попередньому сезоні ви кожен ефір «Маски» міняли образ.

— Так само буде і в нинішньому сезоні. Не можу розкривати всі подробиці, але мені кілька разів робили пластичний грим, а це дуже копітка й тривала робота, яка займала по п'ять годин. І коли ти протягом всього знімання знаходишся під софітами, грим починає сповзати та скочуватися. Але найскладніше потім все це відмити. Повірте, процедура в результаті розтягується на кілька днів.

— Який з минулих образів став для вас найскладнішим?

— Донна Роза зі «Здрастуйте, я ваша тітка!». Мені накладали пластичний грим. На обличчя приклеюють спеціальну силіконову форму, яку попередньо випікають. Жахливо жарко, шкіра потіє, все починає сповзати. Загалом, враження незабутні (сміється).

В одному з ефірів «Маски» Володимир постав в образі донни Рози з фільму «Здрастуйте, я ваша тітка!»

— Що заряджає вас під час напруженої роботи? У чому черпаєте силу?

— Я кайфую від своєї роботи. Мені в житті дуже пощастило знайти ту справу, від якої отримую задоволення. Звичайно, втомлююся. Якщо вам здається, що стояти на сцені та говорити в мікрофон легко, то ви помиляєтеся. Це важке енерговитратне ремесло.

— Може, відновлюєте сили за допомогою особливої дієти?

— Ніяких дієт! З моїм графіком роботи, коли за день потрібно побувати в трьох місцях у різних частинах Києва, на тижні змінити кілька міст, а іноді й країн, скидаю зайві кілограми без будь-яких обмежень в їжі.

— Пандемія змінила ваш звичний спосіб життя?

— Звичайно, в перший локдаун сфера шоу-бізнесу сильно постраждала, ніхто не був готовий до того, що все так різко може зупинитися. Слава Богу, зараз все практично повернувся у звичний режим, ми знову кудись біжимо, поспішаємо, намагаємося більше встигнути. Тому не можу сказати, що для мене щось кардинально змінилося. Навіть не довелося відмовлятися від того, що було мені дорого до пандемії. Так, щоб кудись поїхати, тепер потрібно більше заморочитися, уважно вивчити всі правила, за потребою зробити тест. Але якщо згадати, що ми майже пів року просиділи вдома, а єдиною подорожжю була поїздка в супермаркет, то ці додаткові турботи здаються цілковитою дрібницею.

— І все ж, з чим ви не готові розстатися ні за яких умов?

— Я не тримаюся за матеріальні речі. Звичайно, ми вже звикли до якогось рівню життя, коли можемо дозволити собі сходити в хороший ресторан або полетіти на відпочинок, оселившись в класному готелі. Але найголовнішою залишається можливість бачитися з рідними людьми — моїми дітьми. Від цього я ніколи не зможу відмовитися.

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