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Шоу-бізнес

«Бути тобі моєю Ніно»: Олег Винник та Таюне зачарували українців неймовірним виконанням улюбленого хіта

22:45 8 листопада 2021
Винник та Таюне

Популярний співак Олег Винник, який нещодавно скасував кілька концертів через коронавірус, вкотре вразив своїх шанувальників та прихильниць виконанням улюбленого й головного хіта «Ніно», до того ж в абсолютно новому ключі.

У своєму Instagram співак опублікував ролик, у якому разом зі своєю бек-вокалісткою Таюне виконав улюблену багатьма шанувальницями пісню «Ніно» у новому, несподіваному для багатьох аранжуванні.

«Ніно (Камерний концерт)», — підписав відео артист.

У ролику він разом з Таюне та музикантами виконують хіт у неймовірно красивій будівлі, схожій на палац. Це справді створює «камерну» й навіть трохи таємничу атмосферу.



Схоже, ролик справив неймовірне враження фанатів співака.

«Боже! Ця пара неймовірна!», «Неймовірно красиве виконання як і сам Ви», «Яка краса! Олеге Анатолійовичу, Ви просто прекрасний», «Занадто чудово, щоб описувати це!», «Концерт чудовий! Звучання Ваших пісень просто неймовірно, Ви теж неймовірний», «Це так красиво, і рай для вух», — пишуть користувачі мережі.

Раніше Винник розповів, чому його бек-вокалістка Таїсія Сватко, яку називають «таємною дружиною» співака, не дає інтерв'ю журналістам.

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