Олег Вінник пояснив, чому його «таємна дружина» Таюні майже не дає інтерв'ю

Олег Винник, який вирушив у велике турне країною, але був змушений скасувати концерти у деяких містах через карантинні обмеження, розповів про те, чому його бек-вокалістка Таїсія Сватко, яку називають «таємною дружиною» співака, не дає інтерв'ю журналістам.

Так, в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» співак згадав, що першою піснею, яку він написав не для себе, стали «Солодкі сльози» — її виконувала Таюне.

Журналістка поцікавилася, чому Таїсія Сватко не дає інтерв'ю, уточнивши, чи не співак часом заборонив їй спілкування з пресою.

«Жодних коментарів!» — заявив Винник і додав, що справа — у ставленні самої Таюні. Справа не в тому, що вона не хоче «зробити щось недостойне», оскільки «стоїть з ним на сцені», ні.

Ти можеш сказати, ти можеш не сказати — все в твоїх руках. Люди ж усі розуміють… Що ще потрібно" , — додав він (на відео — з 16-ї хвилини).

В інтерв'ю він також згадував, як у вересні минулого року, під час участі у «Танцях із зірками» захворів на ковід. І хоч це була легка форма, Винник настраждався. Через нього злягла вся команда, з якою він виступає.

А зараз вони змушені відпрацьовувати концерти, на які квитки розпродали ще до карантину. Оскільки до залів пускають лише 50% глядачів, то доводиться виступати практично двічі.

Співак також розповідав, що пісня «Солодкі сльози» була написана у важкий для Таїсії період — її рідна сестра, яку Вінник назвав «рідною людиною», померла від раку, а у мами бек-вокалістки трапився інфаркт. Олег Вінник зізнався, що вірить у Таюні, як у сольну артистку і готує для неї репертуар. «Я знав, що рано чи пізно це станеться, але не очікував, що буду причетний до цього», — каже співак.

Фото Олега Винника із соціальних мереж.

214

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter