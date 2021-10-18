«Бережіть себе»: Олег Винник засмутив шанувальників

Популярний співак Олег Винник, який перебуває у великому гастрольному турі по Україні, знову засмутив шанувальників. На своїй сторінці в Інстаграм він повідомив про вимушене перенесення концертів в Краматорську, Покровську та Бердянську через карантинні обмеження. Артист також запевнив, що його виступи не скасовуються, а переносяться і пообіцяв виступити перед шанувальниками в цих містах навесні 2022 року. Всі квитки залишаються дійсними.

«Любі мої, в зв'язку погіршенням епідеміологічної ситуації в країні проведення концертів в Краматорську, Покровську та Бердянську, на жаль, зараз неможливе. Наші зустрічі відбудуться навесні 2022 року! Нові дати оголосимо додатково. Раніше придбані квитки залишаються дійсними», — повідомив Олег Винник і побажав усім берегти себе.

Раніше Олег Винник був змушений скасувати два концерти в Запоріжжі, оскільки сам захворів і не міг співати. У артиста діагностували ларингіт.

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю Олег Винник вперше розповів, що його пов'язує з Таюне, а також про пережиту страшну ДТП, що ледь не коштувала йому життя.

фото Instagram.com/olegg.vynnyk

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