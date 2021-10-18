26.28 / 26.46 30.30 / 30.61
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Бережіть себе»: Олег Винник засмутив шанувальників

16:17 18 жовтня 2021
Олег Винник

Популярний співак Олег Винник, який перебуває у великому гастрольному турі по Україні, знову засмутив шанувальників. На своїй сторінці в Інстаграм він повідомив про вимушене перенесення концертів в Краматорську, Покровську та Бердянську через карантинні обмеження. Артист також запевнив, що його виступи не скасовуються, а переносяться і пообіцяв виступити перед шанувальниками в цих містах навесні 2022 року. Всі квитки залишаються дійсними.

«Любі мої, в зв'язку погіршенням епідеміологічної ситуації в країні проведення концертів в Краматорську, Покровську та Бердянську, на жаль, зараз неможливе. Наші зустрічі відбудуться навесні 2022 року! Нові дати оголосимо додатково. Раніше придбані квитки залишаються дійсними», — повідомив Олег Винник і побажав усім берегти себе.

Раніше Олег Винник був змушений скасувати два концерти в Запоріжжі, оскільки сам захворів і не міг співати. У артиста діагностували ларингіт.

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю Олег Винник вперше розповів, що його пов'язує з Таюне, а також про пережиту страшну ДТП, що ледь не коштувала йому життя.

фото Instagram.com/olegg.vynnyk

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Олег Винник на сцені

Концерти Олега Винника скасовано: хворий співак розкрив свій діагноз

Пенсіонерка

Стаж вирішує все: кому не «світить» пенсія в 60 років

Опалення

Призначення субсидії: кому з українців потрібно у жовтні подати нову заяву та декларацію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.