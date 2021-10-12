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Таюне у шкіряному міні зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника: «зігріта любов'ю та херсонським сонцем»

18:30 12 жовтня 2021
Таюне і Винник

Популярний співак Олег Винник продовжує свій грандіозний концертний тур, який почав ще до карантину минулого року. Днями улюбленець українських жінок виступив у славному місті Херсоні, про що розповів у своєму Instagram.

«Зігрітися херсонським сонцем та вашої безмежною любов'ю продовжуємо тур. Попереду — Кропивницький!», — написав співак.

На знімках «повелитель вовчиць» виконує свої відомі хіти, і йому підспівує «таємна дружина» Таюне. На відміну від репортажів з минулих виступів тепер вона показана у всій красі — справжній «діамант» концертів, красуня в мініспідниці зі шкіри.

Шанувальники прийшли в захват від фото: тепер у них пропали сумніви, чому Таїсія Сватко так довго не з'являлася на сцені за спиною в Олега.

«Красиві», «Фотографії неймовірні! Дякую, так і випромінюють щастя та любов!», «Таюне — просто чудова, зігріта любов'ю і херсонським сонцем», «Хай буде Вам сторицею», «Просто, неземний»," Нереально красивий і щирий", «Ви, В.О. і Таюне, як завжди чарівні! Спасибі за вашу любов, ми вас дуже любимо!!» — написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Винник у мережі розповів, яка атмосфера панувала на його концертах у Львові та Миколаєві, а також показав яскраві фото.

Фото Instagram / olegg. vynnyk

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