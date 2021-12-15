Олег Винник зізнався, де зустріне Новий рік

Популярний співак Олег Винник, який розповів раніше, хто з жінок вразив його серце, готується до новорічних свят. Для себе найкращим подарунком у Новий рік він називає роботу. Вже багато років Винник зустрічає Новий рік на сцені. Це не дивно, адже гонорари зірок на свята виростають удвічі.

Все ж таки, Винник мріє порушити традицію, що склалася, і махнути за океан.

«Хоч раз у житті хотілося б провести новорічну ніч у відпустці, у спекотній країні: Таїланді, Мексиці чи на Балі. Я волію летіти відпочивати за океан, щоб почуватися вільно, мати можливість дозволити все, що ти хочеш: лежати, танцювати, розслаблятися. З Європою не дуже поки що складається, бо я там багато пропрацював. А за океаном, в екзотиці, чудово відпочивається. Мені подобається бігти, побачити пальму, знайти ціпок, збити кокос і спробувати його (сміється). А місцевим, напевно, теж було б цікаво приїхати до нас та викопати картоплю», — розповів Олег Винник в інтерв'ю журналу «Теленеделя».

Артист зізнався, що не любить метушитися у пошуках подарунків і перед святами хаотично відвідувати магазини.

«Неодноразово спостерігав передноворічний хаос у Німеччині, коли всі одночасно починають скуповувати подарунки. Мене завжди вбивало кількість людей у магазинах у гонитві за знижками, і я вирішив — навіщо це робити? Потрібно святкувати, радіти, а не стояти у чергах за покупками, три доби не відходити від плити, а потім прибирати все це. Можна взяти нарізку на стіл, пляшку шампанського, і вистачить. Для мене важливіше, щоб ялинка вдома стояла. А ще — загадати бажання під бій курантів, бо якщо раптом мої близькі люди по очах помітять, що я цього не зробив — свято може не вдатися (сміється). Головне — щоб ми були щасливі, а якщо в цей момент ще й подумаємо про іншу людину, якщо Новий рік робитимемо одне для одного, то це буде круто», — поділився Винник.



*Олег Винник вважає за краще відпочивати в екзотичних країнах

Раніше Олег Винник переніс київські концерти через стан здоров'я.

Також співак розповів, як народжуються його хіти.

Фото instagram.com/olegg.vynnyk

308

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter