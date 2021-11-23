«Любили, потім розпинають»: Дзідзьо вперше назвав справжню причину розлучення

Популярний артист Дзідзьо (Михайло Хома), який вразив потужним хітом з Олександром Пономарьовим, вперше відверто заговорив про розлучення та назвав справжню причину розірвання шлюбу зі співачкою Славією.

Артист підтвердив, що він виступив ініціатором. Каже, що вони з дружиною просто не могли бути разом, бо надто різні, як трикутник та квадрат.

Михайло довго не наважувався публічно оголосити про розлучення, бо боявся негативу. Втім, уникнути його не вдалося.

«Я міг це зробити раніше, але боявся, яка реакція буде у людей. Як так, гарна дівчина, а він її кидає, що не так?» Найбільше мені прилетіло, що я був першим, хто розв'язав цей мішок. Потрібно бути чесним із собою. Одружився трикутник на квадраті, і вони собі удвох вигадали ідеально круглі двері додому. Як? Хто неправий, хто правий? Не заходить ні квадрат, ні трикутник у ці круглі двері!", — пояснив Дзідзьо.

За його словами, вони зі Славою давно жили кожен своїм життям, їхні графіки та спосіб життя не співпадали. У такому союзі ні він, ні Славія не почувалися щасливими.

«Дома розуміння немає. Я лягаю спати, Слава ще щось робить. Я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати: «Стоп. Так більше не буде. Слава, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою. Тому, набравшись сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємося. І зараз думаю, що це був найправильніший момент у моєму житті. Що неправильно — жити у отруєному стані. І самому кислим ходити, завжди додому не хотіти і їй зіпсувати життя», — пояснив Дзідзьо.

Він запевнив, що з його боку не було зрад. А чутки навколо їхніх стосунків з Олею Цибульською — не більше ніж чутки. Навіть коментувати це не хоче.

«Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я так само зрозумів, як це так — любили, потім уже розпинають. Діляться, як я так можу бути аб'юзером, засранцем, зрадником. Я навіть не розумів, що мені робити. У мене з Ольгою ніколи нічого не було і Слава це чудово знала», — сказав артист.

Раніше Дзідзьо та Славія говорили, що зберегли дружні стосунки.

Артист подарував дружині квартиру. Вона підтримала його на прем'єрі нового фільму.

Офіційно шлюб ще не розірвано, над цим питанням працюють юристи.

Фото Instagram.com/dzidzio

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