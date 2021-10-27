Все не так: DZIDZIO розповів, чому подарував квартиру ексдружині

Популярний артист Михайло Хома, який виступає під брендом DZIDZIO, пояснив, чому, розлучаючись із дружиною, зробив SLAVIA щедрий подарунок — квартиру в Києві, яка йому дуже подобалася.

За словами співака, вони вирішили з Ярославою розлучитися тому що обидва чесно вирішили проговорити всі проблеми, що накопичилися, зрозуміти що їх не влаштовує і прийняти рішення, яке б підходило обом.

«Основне у стосунках — бути чесним із собою. Не перед кимось, а з собою!» — уточнив Михайло.

Тоді пара вирішила, що розлучення буде найкращим кроком для них обох. Після розлучення почали ділити майно. DZIDZIO зрозумів, що квартиру, яка подобалася і йому, і Ярославі, поділити не можна. І Михайло як справжній чоловік залишив нерухомість колишній дружині. Він уточнив, що такий подарунок не був компенсацією або чимось іншим. Просто це було його рішення.

«Там було все по-іншому. Я купив цю квартиру, коли ми були разом. Дуже гарна, вона мені дуже подобалася. Ярослава теж була від неї у захваті. І коли після розлучення настав час ділити майно, зрозумів, що так не можна. Ну як поділити квартиру? Ні сам не гам, ні іншому не дам. Думаю, я ж чоловік, ще собі зароблю, а Слава так її хотіла», — зізнався DZIDZIO.

Нагадаємо, колишня дружина співака SLAVIA прийшла на прем'єру комедії Михайла Хоми «Де гроші?». Вона зізналася, що вони з DZIDZIO ще остаточно не розлучилися.

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter