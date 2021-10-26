Колишніми називати зарано: Славія розповіла, чи розлучилася вона офіційно з DZIDZIO

Співачка SLAVIA, яка нещодавно «засвітилася» на прем'єрі комедії Михайла Хоми «Де гроші?», зізналася, що вони з DZIDZIO ще не розлучилися — етап поділу майна триває.

Ярослава Притула-Хома розповіла журналістам програми «Зірковий шлях», яка виходить на телеканалі «Україна», що вони із Михайлом підтримують дружні стосунки.

«Етап розлучення, розподіл майна триває. І у нас все відбувається мирно, по-дружньому і люблячи» , — так вона прокоментувала процес розлучення.

З її слів, DZIDZIO особисто не запрошував співачку на прем'єру фільму, проте вона вирішила його підтримати.

«Михайло завжди дуже зайнятий. Тому я знаю, куди дзвонити, у кого питати. Своїх треба завжди підтримувати. Я хочу, щоб Михайло заробив гроші вже нарешті на цьому фільмі. Тому що дуже багато сил він вкладає у творчість. Він живе цим, не спить, не їсть, бідний схуд, бігає тут» , — додала співачка.

Нагадаємо, що Михайло Хома розповідав, що вирішив залишити квартиру Ярославі: «Я вчинив так, як мав зробити чоловік. Ця квартира, яка залишилася у Слави, вона дуже гарна. Ну я і подумав, навіщо ділити собаку навпіл. Це не добре, тому я вирішив її подарувати». Втім, за його словами, у них із дружиною ще залишилися не закриті питання.

Фото Ярослави Притули-Хома із соціальних мереж.

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter