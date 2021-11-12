Славія розкрила правду про стосунки DZIDZIO та Цибульської

Співачка Славія, яка отримала в подарунок квартиру від DZIDZIO після заяви про розлучення, розвіяла чутки та розкрила правду про стосунки артиста з колегою Олею Цибульською. Саме цю співачку називали розлучницею та звинувачували у розпаді шлюбу Славії та DZIDZIO.

Але, як каже, колишня дружина артиста, все не зовсім так. Чутки про його романи залишаються лише чутками. А з'ясовувати правду зараз Славія вже не бачить сенсу.

«Я питала, що це за дзвінки, чому дзвонять уночі, о другій годині ночі. Він каже: «У нас справи, ми щось там разом організовуємо», — зізналася Славія в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Насправді, каже співачка, DZIDZIO та Цибульська не були такими дружніми, як це представлено. І вона не розуміє, чому Оля звинуватила її у цькуванні в Мережі.

«Вона сказала в інтерв'ю, що на неї з усіх боків упав якийсь хейт, що всі їй писали негатив. І вона натякнула на мене. Зробила це дуже хитро. Вона не сказала моє ім'я, просто сказала — здогадайтеся… Ніколи я їй нічого поганого не робила, не писала, не було у нас жодних конфліктів», — зізналася Ярослава.

Більше того, вона каже, сама була ініціатором спілкування Михайла та Олі.

«Не хотів чомусь. Не знаю чому… Насправді вони не спілкувалися всі ці роки, оскільки це здається, ніби вони друзі. Насправді Оля до Михайла так, здалеку, на „ви“, як то кажуть. Вона в особистій розмові з ним тримається дуже терпимо. Лише коли виходить на сцену, на камеру, вона дозволяє собі все, що попало», — здивувала Славія.

За словами жінки, до розлучення їх підштовхнула її сольна кар'єра, від якої DZIDZIO не був у захваті.

«Насправді я сказала: «Далі я сама»… Чоловік ніколи не піде з родини. Чоловік повинен відчути, що він втратив сім'ю. Так і сталося. Він після зйомок кліпу «Я тобі не мамка» забрав мене додому, був дуже засмучений і сказав: «Все, ти пішла, я тебе втратив», — сказала Славія.

Нагадаємо, Славія та DZIDZIO були разом 20 років, їхня заява про розлучення стала великою несподіванкою для шанувальників. Подружжя довго не коментувало розрив, а потім запевнило, що зберегли дружні стосунки. Михайло подарував колишній дружині квартиру за містом. За словами Ярослави, юридично вони ще не оформили всі документи про розлучення.

Фото Instagram.com/slavia_official

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter