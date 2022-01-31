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Після Куби побувала на самоізоляції: колишня дружина DZIDZIO підхопила «Омікрон»

16:08 31 січня 2022
Співачка на відпочинку

Співачка SLAVIA, яка зробила себе ім'я на розлученні з відомим артистом, активно веде блог у Instagram, де розповідає про перипетії в особистому житті.

Останніми днями її фоловери помітили, що співачка не так активно публікує пости, та й було схоже, що вони пишуться вже не з Куби, де вона зустрічала Новий рік.

Виявляється цьому є вагома причина: SLAVIA після повернення з Острова свободи серйозно захворіла — вже у Києві.

Загалом Ярослава була два тижні на самоізоляції і працювала вдома. І тільки зараз вирішила розповісти про це.

При цьому артистка підозрює, що заразилася «Омікроном».

«Швидше за все — це був «Омікрон». Я перенесла його у легкій формі. Тест не показав, бо ще немає жодного тесту, який би показав «Омікрон», — поділилася Слава.

Проте виконавиця вирішила розповісти шанувальниками симптоми своєї дивної хвороби. Слава каже, що в неї була апатія, її нудило і боліла голова.

«Дуже пригнічений стан. Мені нічого не хотілося, у мене не було апетиту, мене нудило, боліла і крутилася голова. Дуже дивний стан. Температури була 37,4, наступного дня була 36,4. Горло у мене не хворіло», — поділилася Славія.

Нагадаємо, хоча Ярослава Притула (справжнє ім'я співачки) останнім часом стверджує, що прийняла своє розлучення, вважаючи його якимсь планом, уготованим для неї, проте трепетно ставиться до атрибутів їхнього спільного життя з DZIDZIO (Михайло Хома).

Фото instagram.com/slavia_official/

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