«Точно дівчинка років 16-ти»: ексдружина DZIDZIO захопила образом німфетки у музеї Хемінгуея

Після розлучення з Михайлом Хомою (DZIDZIO) співачка SLAVIA (Ярослава Притула) стала активнішою у соцмережах. Артистка розповідає фанатам про своє життя та просуває творчість.

Наразі SLAVIA знаходиться на Кубі. У Instagram вона опублікувала фото з «острова свободи» та спробувала влаштувати «вікторину» серед фоловерів, привітавши їх з Новим роком іспанською.

Після відповідей «Кирилівка» та «Затока» Ярослава вказала у постах локацію.

Напередодні дівчина завітала до музею знаменитого американського письменника Ернеста Хемінгуея.

«Будинок — музей Ернеста Хемінгуея, де письменник провів два останні десятиліття свого життя, і написав відому в усьому світі повість „Старий і море“. Тут все залишилося недоторканим, як за колишніх господарів», — написала вона.

Фанати похвалили Ярославу за те, що вона вивчає культурне життя Куби, але більшість звернули увагу, що на знімку вона виглядає аж ніяк не старша за 16-річну дівчинку-німфету – навіть важко повірити, що за плечима два десятиліття шлюбу зі знаменитим бородачем.

Водночас у попередньому пості, де Ярослава розмістила своє фото у купальнику, деякі фани запідозрили, що гроші на поїздку вона знову здобула явно не власними концертами.

«Знову в Мишка гроші видурила?» — написав один з користувачів.

Крім того, Ярославі дорікнули, що для привітання українців з Різдвом вона обрала фото у купальнику.

Втім, позитивних коментарів було набагато більше, тому можна вважати, що поїздка на Кубу у SLAVIA вдалася — фото та спогади залишаться з нею ще надовго.

Раніше SLAVIA розкрила справжню причину розлучення з DZIDZIO.

Фото Instagram/slavia_official

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